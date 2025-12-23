Entidades de artes escénicas piden una reunión "urgente" para exponer a Ortí la "situación crítica" del sector

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí - GVA

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de las artes escénicas y de la gestión cultural valencianas expresan a la nueva consellera de Cultura, Carmen Ortí, su "preocupación por la situación crítica que está atravesando el sector" y reclaman una reunión "urgente" con ella "tras una clara ausencia de diálogo y colaboración de los responsables del gobierno autonómico y la industria cultural".

Tras los cambios realizados en el Consell con el nombramiento de Ortí como responsable del departamento de Educación y Cultura y Marta Alonso como secretaria autonómica de Cultura, "la mayoría de organizaciones profesionales creen que la situación crítica que atraviesan las artes escénicas en la Comunidad requiere cambios profundos y urgentes en la gestión cultural pública".

Este "malestar", advierten en un comunicado conjunto, "se ha acentuado en los últimos meses, agudizado por una evidente falta de diálogo con el sector de las artes escénicas, que además ha sido ignorado cuando ha tratado de hacer alguna aportación a los responsables culturales del gobierno valenciano".

Asimismo, esgrimen que "la gestión del Institut Valencià de Cultura, principal órgano responsable de las acciones culturales públicas, es considerada por el sector como muy deficiente".

"Por un lado se considera que su estructura es frágil y cuenta con un presupuesto y personal insuficientes. Además, su política de fomento y promoción de las artes escénicas deja mucho que desear, ya que como han denunciado repetidamente las asociaciones profesionales se ha reducido la producción y la exhibición pública de compañías valencianas, así como la duración en cartel y el tamaño de las compañías participantes, perdiendo los profesionales valencianos visibilidad y empleo", enumeran.

Ponen como "ejemplo muy simbólico" que el Teatro Principal de València "haya estado más de un año sin programación de ninguna compañía valenciana".

En definitiva, resumen, "se evidencia una escasez de producciones públicas valencianas y un menosprecio en la retribución a las compañías valencianas".

Estas críticas también se dirigen al proyecto del Circuit Cultural Valencià, "donde ni se ha contado con un consenso con el sector ni se ha permitido opinar a los profesionales, que como se ha denunciado desde algunas asociaciones esta imposición no recoge sus necesidades, ya que no tienen en cuenta sus propuestas sobre el catálogo, calendario o modelo organizativo del Circuit, entre otros aspectos importantes".

Otro de los aspectos que más preocupa a estos colectivos es el de las ayudas públicas que reciben, ya que "las subvenciones al fomento del sector se publican, se resuelven y se abonan tarde y mal, generando una evidente incertidumbre y precariedad". Esta situación "hace inviable que compañías y profesionales puedan tener una planificación, lo que aboca a muchas de ellas a tener que pedir financiación a través de préstamos, teniendo en cuenta además que el criterio que se aplica desprotege a los más frágiles", resaltan.

A esto se añade, continúan, "la inexistencia de un plan estratégico que recoja unas líneas claras de gestión de las instituciones culturales y asociaciones valencianas, que hoy en día se caracteriza por la incerteza, haciendo fundamental abrir una nueva etapa de diálogo directo y escucha permanente entre la conselleria y las artes escénicas".

"ALGO MÁS QUE BUENAS PALABRAS"

Las asociaciones profesionales de artes escénicas y gestión cultural esperan que el compromiso que anunció la consellera de Cultura en Les Corts de reforzar el diálogo y seguir trabajando en el apoyo directo al sector "sean algo más que buenas palabras de presentación, ya que en su intervención proyectó un estado de la situación cultural bastante alejado de la realidad que viven sus profesionales".

El comunicado está suscrito por la AAPV (Actors i Actrius Professionals Valencians; ADVAEM (Asociación Valenciana de Distribuidoras y Distribuidores profesionales de Artes Escénicas y Música); Comitè Escèniques, APdCV (Asociación de Profesionales de Danza de la Comunidad Valenciana; AVEET (Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales); AVED (Asociación Valenciana de Empresas de Danza); FETI (Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunitat Valenciana); Gestió Cultural; PROART (Profesionales de Artes Escénicas de Castelló y Comarcas) y APCCV (Asociación de Profesionales de Circo de la Comunitat Valenciana).