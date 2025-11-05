Entidades sociales convocan este domingo una concentración para pedir que Mazón vaya a prisión por su gestión de la dana

Cartel de la nueva protesta contra Mazón, en este caso para pedir que ingrese en prisión - ACPV

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han convocado para este domingo 9 de noviembre, a las 18.00 horas, una concentración frente de Les Corts Valencianes para pedir que el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, vaya a prisión por su gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La concentración, convocada por las mismas entidades convocantes de las marchas 'Mazón dimissió' y que ahora cambian el lema por 'Mazón a presó', se ha anunciado tras la decisión de Mazón de renunciar al cargo este pasado lunes, en una comparecencia en la que afirmó que la Generalitat "necesita un nuevo tiempo" y apelaba "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell.

El presidente en funciones de la Generalitat mantiene su acta de diputado, por lo que sigue siendo aforado. La magistrada de Catarroja que instruye la gestión de la dana investiga a dos personas en la causa: la exconsellera de Justicia e Interior el 29O, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso. Dentro de su instrucción, y tras ordenárselo la Audiencia, tomó este pasado lunes declaración como testigo a la periodista que comió con Mazón el día de la dana en un restaurante.

La renuncia al cargo de Mazón, que formalizó a través de un escrito presentado en Les Corts por registro a las 15.24 horas de ese mismo lunes, se produjo días después de la última manifestación celebrada para pedir su dimisión, el 25 de octubre y que congregó a 50.000 personas en València, y del funeral de estado del 29 de octubre presidido por los Reyes en la Ciutat de les Arts i les Ciències en el que familiares de víctimas le increparon.

La del 25 de octubre fue la duodécima protesta convocada en las calles de València contra Mazón par pedir su dimisión por la gestión de la dana.

Familiares de víctimas también se concentraron el pasado domingo, cuando ya se anunciaba la comparecencia de Mazón para el lunes, sin concretarse el motivo, y ese mismo día de la renuncia hubo otra concentración ciudadana en la Plaza de la Virgen al grito de "no dimite, entre todas le hemos echado" y para "honrar" la "lucha" de la sociedad durante el último año desde la dana.

En esa última concentración, los convocantes advirtieron que no dejarían las calles "hasta que se haga justicia y tengamos verdad y reparación" porque todavía "se tienen que reunir Les Corts y tiene que haber un nuevo candidato" a 'president'.

"Si ese candidato tiene que salir de un acuerdo entre PP y Vox, negacionistas del cambio climático, no vamos a dejar las calles", advertía Beatriu Civera, portavoz de Acord Social Valencià.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, señalaba este martes en su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana: "El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca".