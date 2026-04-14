Entidades sociales piden tener "un gesto legendario" marcando la X Solidaria en la renta: "No cuesta nada y vale mucho" - COORDINADORA VALENCIANA D'ONGD

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales hacen un llamamiento a la ciudadanía para que tenga "un gesto legendario" marcando la casilla 106 de Actividades de Interés Social (X Solidaria) en su declaración de la Renta de 2025. Una acción que, según el presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó, "no tiene ningún coste económico, pero vale muchísimo".

La presentación de la campaña ha tenido lugar este martes en el claustro del Centre Cultural La Nau de València y ha contado con la participación del presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana; la vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón; la vicepresidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valencia y presidenta de CEV València, Eva Blasco, y la vicerrectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba.

Durante la presentación se ha llevado a cabo una acción simbólica con sillas vacías para representar "las millones de personas que necesitan apoyo social y que, en demasiadas ocasiones, siguen siendo totalmente invisibilizadas", ha señalado Vañó, quien ha añadido que "cada silla vacía simboliza una necesidad real".

"Representan a personas con discapacidad, personas mayores, infancias en situación de vulnerabilidad, familias con dificultades, personas migrantes y refugiadas, mujeres víctimas de violencia de género, personas con problemas de adicciones, población rural y en general, a muchísimas personas que atraviesan situaciones de fragilidad y situación de vulnerabilidad", ha aseverado.

Así, el presidente de la entidad ha hecho un llamamiento a marcar la casilla en un contexto "especialmente complejo y muy difuso de incertidumbre, de polarización, de desinformación, de discursos que simplifican los problemas y desacreditan a quienes más apoyo necesitan" ya que permite "sostener programas sociales concretos, útiles, reales, cercanos, desarrollados por entidades del tercer sector.

Vañó ha defendido que "no es solo un gesto simbólico" sino "una herramienta real de corresponsabilidad fiscal" que permite que cada contribuyente pueda destinar un 0,7 por ciento de sus impuestos a proyectos sociales "sin que tenga un coste económico añadido" y ha incidido en marcar la X solidaria "no cuesta nada, pero vale muchísimo".

LA MITAD DE LA POBLACIÓN NO MARCA LA CASILLA

Asimismo, ha recordado que aquellos que eligen la casilla de la Iglesia Católica pueden marcar también la de las actividades de interés social ya que las dos opciones son "compatibles": "La ayuda se suma, no se divide", ha insistido.

Respecto a las cifras, el presidente ha expuesto que en 2025 el 47,9% de las personas contribuyentes de la Comunitat Valenciana realizaron este gesto al presentar su declaración, lo que supone una rebaja de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior (48,8%).

Por provincias, Castellón sigue manteniendo el liderazgo en porcentaje de contribuyentes que marcaron la casilla (50,53%), seguido de Valencia (48,68%) y de Alicante (45,77%). Este porcentaje representa un total de 52,5 millones de euros recaudados (2,1 millones de euros más con respecto a 2024), que se destinarán a proyectos sociales dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad.

En 2025, a través de la convocatoria de subvenciones de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, se dedicaron 38,7 millones de euros --procedentes de la recaudación de la casilla 106-- para financiar más de 600 programas de alrededor de 200 entidades en la Comunitat Valenciana.

No obstante, ha señalado que el 52,1% de las personas contribuyentes (1,4 millones) no marcan la casilla 106 y ha asegurado que si lo hicieran "se podrían destinar en total 40,9 millones más a atender a los sectores de población que más lo necesitan".

Por su parte, la vicepresidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, ha indicado que a nivel estatal en 2025 se consiguieron recaudar 567 millones de euros, lo que supone un aumento de 57 millones con respecto al año anterior y ha destacado que más de 12,3 millones de personas optaron por esta opción, lo que significa el 50,5% de las personas contribuyentes.

PROCESO SEGURO

Igualmente, Mirón ha afirmado que una parte de la recaudación a nivel estatal se destina a apoyar proyectos de cooperación, así como distintos proyectos de las ONG que están "concedidos por las administraciones y eso se hace de manera fundamentada, es un proceso seguro cuyo control está sujeto a la intervención general del Estado".

Por otro lado, la presidenta de CEV València ha animado a las empresas a marcar la X Solidaria en el Impuesto de Sociedades: "Es una decisión sencilla que multiplica el alcance de la actividad empresarial en beneficio de quienes más lo necesitan".

"La campaña X Solidaria facilita que el sector empresarial participe de manera activa en la respuesta a estos desafíos, sin incrementar su carga fiscal y con todas las garantías de una gestión rigurosa y transparente. Si todas las empresas de la Comunitat Valenciana activaran esta opción, se podrían destinar 28,4 millones de euros adicionales a proyectos sociales", ha remarcado.

La campaña 'X Solidaria' tiene como objetivo informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración de la renta anual.

En la Comunitat Valenciana está organizada por la Plataforma del Tercer Sector de lo Social (constituida por Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, la EAPN Comunitat Valenciana, Cruz Roja, Cáritas Diocesana, CERMI CV y ONCE) y la Coordinadora Valenciana de ONGD.

Marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social es un gesto solidario que no cuesta nada a las personas contribuyentes y al hacerlo permite destinar un 0,7% de sus impuestos a programas sociales que realizan las ONG y que atienden necesidades concretas de las personas.