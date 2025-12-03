Entidades sociales y vecinales piden control de precios en vivienda, más parque público y alternativas habitacionales

Imagen de la presentación de la manifestación por el derecho a la vivienda que se celebrará en València el 20 de diciembre. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales, vecinales y sindicales han reclamado este miércoles en València el fin de los desahucios sin alternativa habitacional; el control y bajada de los precios de la vivienda y del alquiler; y la vigilancia de los apartamentos turísticos, para que las ciudades "no estén al servicio del turismo sino de la ciudadanía". Además, han pedido la ampliación del parque público de vivienda y el fin de la especulación.

Estas reivindicaciones se plantearán en la manifestación en favor de la vivienda que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en la capital valenciana bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda, ¡Ahora!', convocada por los Movimientos Sociales, Vecinales y Sindicales por la Vivienda.

Representantes de la Plataforma Juntes per l'Habitatge, València no està en venda y l'Acord Social València han presentado la manifestación esta jornada durante una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la plaza de Manises, ante el Palau de la Generalitat y con proclamas como "Ni gente sin casa, ni casa sin gente".

En este acto se ha leído también el manifiesto elaborado con motivo de esa protesta, en el que se indica que "este 20 de diciembre está en juego algo que nos afecta directamente a todas las familias, presentes y futuras" y se afirma que "la vivienda afecta a todas las personas, sin excepción": "a la familia que ya no llega a fin de mes, pero también a quien paga una hipoteca desproporcionada; a la juventud que no puede emanciparse, y a las personas mayores expulsadas de los barrios de toda la vida por la subida constante de los alquileres".

En esta línea, se subraya que "nadie está a salvo de un mercado descontrolado" y se asegura que "defender la vivienda hoy es defender" el "futuro común". "La vivienda no debe ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos y todas", agrega el documento, que también apunta que "las diferentes administraciones deben asumir sus responsabilidades" en esta materia.

En la protesta también se pedirá "exigir de manera inmediata al Gobierno central y autonómico y a los gobiernos municipales que adopten un plan de choque con medidas concretas y consensuadas con los movimientos sociales para garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas", "atajar el problema de raíz" y "avanzar en un derecho que debería ser indiscutible".

"Basta de discursos. Hay que demostrar sensibilidad y compromiso. Queremos ver que caminamos hacia soluciones. Y ya basta de estar al servicio de los especuladores del mercado de la vivienda", recoge el manifiesto.

"La situación es absolutamente dramática. Los desahucios se mantienen. Los precios de los alquileres son cada vez más inaccesibles. Las viviendas y el territorio se utilizan como un bien de mercado totalmente sometido a la especulación. Se expulsa a la gente de sus barrios mientras estos se llenan de apartamentos turísticos sin aplicar ningún control real. El acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de viviendas suficiente", añade.

Los convocantes de la marcha, como también se expone en este escrito, llaman "a la ciudadanía de todos los municipios" valencianos "a salir a la calle este 20 de diciembre para exigir a los partidos políticos que de manera urgente voten la prórroga y mejora del denominado 'escudo social', que "finaliza el 31 de diciembre y que, de no prorrogarse y mejorarse, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado".

José Luis González Meseguer, que ha hablado en nombre de los colectivos que respaldan la manifestación en su presentación, ha explicado que esta manifestación en defensa de la vivienda se convoca en diciembre "para evitar, como primer objetivo, que el 'escudo social' se prorrogue y mejores para no sea estructural y no se queden en la calle miles de familias si este 'escudo' no se mantiene".

González Meseguer ha reivindicado también acciones y medidas para garantizar el derecho a la vivienda en toda la Comunitat Valencia. "Vamos a continuar este proceso de lucha", ha indicado.

Así, se pide la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional; un plan sobre los pisos vacíos, con mayores cargas impositivas a través del IBI; evitar que haya viviendas sociales vacías sin adjudicar; un plan para movilizar solares, el suelo público; la aplicación de la Ley de Vivienda "con urgencia"; y aplicar a los apartamentos turísticos ilegales en zonas residenciales un plan sistemático y de inspección y reversión para uso residencial.

Preguntado por la intención del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de marcar como prioridad de su gobierno la vivienda y, en este ámbito, la destinada a los jóvenes y por si esperan mantener una reunión con él, ha comentado que se han celebrado ya dos reuniones con la conselleria competente en esta materia y ha apuntado que se está a la espera de reunirse con el Ayuntamiento de València.

SACAR DE LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS

"Todas las declaraciones que sean políticas nos parecen muy bien, pero lo que queremos es que el tema de la vivienda se saque de las estrategias políticas de los partidos y sea un derecho de todo el mundo", ha añadido el representante de los colectivos que apoyan la manifestación.

"Lo que queremos son hechos. Y los hechos comienzan por evitar los desahucios, que ha de ser la prioridad", ha apostillado, al tiempo que ha mostrado la disposición a atender a los representantes de la administración "si están comprometidos para cambiar las condiciones y no para hacer manifestaciones teóricas".

Tras ello, González Meseguer ha expuesto que "la segunda prioridad debe ser el control de los precios de alquiler y su bajada para que la gente pueda vivir en un hogar, además de reclamar la reapertura de la Oficina por el Derecho a la Vivienda del consistorio valenciano y la ampliación del parque público "de forma seria y sin tirar a la gente por parte de la conselleria".