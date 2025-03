Entidades valoran "la victoria" del valenciano pero piden la dimisión de Rovira por impulsar una consulta "innecesaria"

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Diversas entidades han celebrado la "victoria" del valenciano en la consulta de la lengua base --el 50,53 por ciento de las familias han escogido el valenciano frente al 49,47% que ha optado por el castellano--, pero han reclamado la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por haber impulsado "un proceso innecesario y perjudicial para la cohesión educativa y social".

Así, Escola Valenciana ha valorado el resultado del procedimiento para el valenciano al tiempo que ha reprochado "la irresponsabilidad de la Conselleria de Educación por haber forzado un proceso innecesario y perjudicial para la cohesión educativa y social".

La entidad cívica considera que este resultado es "fruto de la implicación y movilización de miles de personas que han defendido nuestra lengua y cultura frente a este nuevo ataque de la derecha y la ultraderecha".

Escola añade que "esta consulta nunca se tendría que haber llevado a cabo", ya que "la defensa del valenciano y su presencia en los centros educativos ha sido un objetivo ya consolidado durante décadas y este proceso ha generado división y tensión innecesaria en la sociedad".

Por ello, reclaman la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por "su incapacidad e ineptitud en la gestión de este asunto, así como por su falta de sensibilidad hacia la comunidad educativa".

La presidenta de la organización, Para Alexandra Usó, cree que lo que se necesita son "políticas urgentes de protección de la lengua minorizada y no leyes que pretenden arrinconar el valenciano y nuestra cultura". Además, ha subrayado que el proceso de votación "ha estado lleno de errores y problemas, sin garantías democráticas ni de transparencia".

Desde Acció Cultural del País Valencià (ACPV) también han reclamado la dimisión del conseller Rovira después de que la votación "haya otorgado un sí rotundo al valenciano a pesar de las dificultades existentes en el procedimiento".

"Lo único que demuestra esta consulta --continúan-- es que no había una demanda social para hacerla. En todas las comarcas valencianohablantes, que era donde se corría el riesgo de perder la educación en valenciano, las familias han votado mayoritariamente a favor de nuestra lengua. En cambio, los pocos resultados a favor del castellano no suponen más que disrupciones y problemas en la escuela. Entre otras cuestiones, el 41,38% de familias que no han participado en la votación no sabrán en qué lengua se matriculará a sus hijas e hijos en el curso próximo; por lo tanto, se inscribirán a grupos donde no saben si querrán estar".

"TARDANZA DE LOS RESULTADOS"

Otra de las "problemáticas" derivadas de esta consulta, advierte ACPV, es "la falta de lógica en la tardanza de los resultados". "Si en unas elecciones generales o autonómicas, hechos con papeleta física, los resultados se saben con inmediatez, en una consulta telemática que finalizó martes a mediodía no se pueden recibir casi dos días después".

La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha lamentado que el conseller de Educación "está perpetrando con cada paso que realiza todo aquello que hay que hacer para no escuchar el sentir de la ciudadanía y deslegitimar las voces de plataformas y asociaciones legalmente constituidas defiende del valenciano, así como de órganos de representación legal de las familias, profesorado y comunidad educativa como son los consejos escolares".

"La ciudadanía valenciana no merece que los actuales políticos hagan una gestión tan nefasta como se está haciendo, entre otros sectores, en la planificación educativa. Rovira y su odio hacia el valenciano se ha visto frustrado y por eso ha atacado a Famílies pel valencià y a la Confederación Gonzalo Anaya, entidades y movimientos sociales que se estimamos la lengua de oportunidades y vuelan su pervivencia", destaca el portavoz de la plataforma, Rubén Pacheco.

Asimismo, llaman la atención sobre las 239.671 familias que se han quedado fuera de la consulta por razones diversas y que ahora la plaza donde estén escolarizadas la decidirán los centros con el trabajo organizativo que esto supone.

También critican que el propio procedimiento de la consulta "es contrario a lo que establece la legislación en nuestro país para el ejercicio del derecho de sufragio". "Es una votación sin garantías democráticas", apostillan.

Por último, la Plataforma vuelve a alertar de las "irregularidades de funcionamiento de la plataforma de voto" y recuerda que ha preparado un modelo de recurso para que las familias tengan el derecho a solicitar una rectificación durante el plazo de un mes.

"INTENTOS DE ARRINCONAR" EL VALENCIANO

Por su parte, desde Famílies pel Valencià han hecho una valoración "muy positiva" de los resultados de la consulta, lo que a su juicio "demuestra que la sociedad valenciana estima su lengua, a pesar de los intentos por parte del gobierno valenciano de arrinconarla".

La asociación ha recalcado que estos resultados son "el fruto de la histórica movilización popular", con la que consideran que se ha puesto de manifiesto que las familias "ven el valenciano como una lengua viva, de acogida y de oportunidades y que quieren que se mantenga su presencia en los centros educativos".

Por ello, Famílies pel Valencià ha mostrado su "profundo agradecimiento a todas las familias que se han movilizado en defensa del valenciano en la escuela". No obstante, ha reclamado una mayor presencia del valenciano a las aulas, "puesto que en el mejor de los casos se llegará al 65% en infantil; en primer ciclo de primaria estará entre el 50% y el 60% como máximo; y en segundo y tercer ciclo de primaria y secundaria, entre un 47,5% y un 52,5%".

Así, ha exigido a Rovira y al Consell que cambien "su política lingüística que considera el valenciano como una imposición y apuesten decididamente para que nuestra lengua tenga una mayor presencia a las aulas, puesto que así lo han decidido las familias valencianas". Famílies pel Valencià ha calificado este resultado como "una enmienda a la totalidad a las políticas contra el valenciano de la Consellería" y cree que les tendrían que "hacer reflexionar".

CONSULTA PARA "GENERAR MALESTAR"

Por su parte, STEPV ha destacado, tras conocerse los resultados, que se han cumplido los dos objetivos que se habían marcado las organizaciones que trabajan por la enseñanza en valenciano, que ha precisado son la movilización "masiva" de familias que han optado por la enseñanza en valenciano y que han "conseguido cambiar la mal llamada ley de libertad educativa, que pretendía arrinconar la enseñanza en valenciano del sistema educativo".

La organización sindical ha instado ahora a "prestar atención a la aplicación concreta de los resultados centro a centro", ya que ha señalado que "dependerá de los porcentajes de voto en cada centro que se respetará o no lo que han decidido las familias", al tiempo que ha añadido que serán los centros quienes decidirán donde va el alumnado de aquellas familias que no han votado.

Por otro lado, STEPV ha criticado que en las comarcas de predominio lingüístico castellano que han votado mayoritariamente por el castellano "tendrán toda la enseñanza en castellano", mientras que en las comarcas valencianoparlantes, donde mayoritariamente se ha votado por el valenciano, "la ley niega el derecho a recibir toda la enseñanza en valenciano, un hecho claramente discriminatorio hacia el valenciano".

El sindicato ha mantenido su posicionamiento de rechazo a la "mal llamada ley de libertad educativa" y ha reprochado que la consulta "solo ha servido para generar malestar en los centros educativos, generar artificialmente una nueva polémica sobre la lengua y que complicará la organización de los centros y el trabajo pedagógico de los docentes, porque la configuración lingüística de las unidades en muchos centros será difícil de gestionar".