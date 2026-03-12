El entorno de la ofrenda fallera a la 'Geperudeta' estrena decoración ornamental con el escudo del 'Cap i Casal'

Archivo - Imagen de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados durante las Fallas de 2025. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entorno monumental de la ofrenda fallera a la Virgen de los Desamparados, patrona de los valencianos, estrenará este año una nueva decoración que lucirá el escudo del 'Cap i Casal', según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado. La iniciativa de colocar estos nuevos elementos decorativos coincide con el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La Concejalía de Fallas de la ciudad ha iniciado la instalación de esa nueva decoración. Con esta iniciativa, las plazas de la Reina y l'Almoina y las calles Micalet y Barcella se vestirán con el escudo del 'Cap i Casal'.

Los nuevos ornamentos respetarán "el principal monumento patrimonial" situado en el último tramo del recorrido de la ofrenda, la Catedral, ha destacado el consistorio. Será en sus proximidades donde se instalarán peanas autoportantes que soportan los tensores desde los que se colgarán los elementos ornamentales personalizados con el escudo del Ayuntamiento de València.

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha señalado que "con esta apuesta decorativa, el Ayuntamiento quiere poner en valor uno de los actos principales de la semana fallera".

El edil ha asegurado que la ofrenda a la patrona, conocida popularmente como la 'Geperudeta', es una convocatoria que "bate récords de participación cada año y refuerza los lazos de permanencia, arraigo y 'germanor' del pueblo valenciano".

Ballester ha destacado que "el actual equipo de gobierno" de València "ya apostó por restaurar la Virgen --que se instala para la ofrenda-- en 2024, con la restauración de la imagen y del cadafal que firmaron --los artistas falleros-- Ceballos y Sanabria y el equipo de Santaeulalia".

"Esta intervención se completó en mayo con la exposición 'Torna a brillar', que registró multitudinarios datos de afluencia en el Almudín que obligaron a prorrogarla hasta después del verano", ha añadido el concejal.

Santiago Ballester ha resaltado que "este año, en el que el Ayuntamiento también ha reforzado con iluminación los dos recorridos oficiales de la ofrenda, los falleros y falleras descubrirán la novedad en las proximidades de la plaza de la Reina".

El titular de Fallas y de la JCF ha precisado que será en este punto, en el que "confluyen los dos recorridos de la ofrenda", donde "se estrenará la decoración. Esta ha sido diseñada e instalada por "la empresa alicantina Decourba por encargo del concejal de Fallas".

"APOSTAMOS POR LA OFRENDA"

"Apostamos por la ofrenda y lo seguiremos haciendo en los próximos años. Restauramos la imagen en 2024, el año pasado le añadimos la esmeralda y las cuentas de perlas, y este año, en 2026, sumamos la ornamentación coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad", ha remarcado Ballester, que ha anunciado que habrá "otra sorpresa para el próximo año".