El episodio de lluvias registra una afección limitada en la red Metrovalencia, TRAM d'Alacant y carreteras autonómicas

VALÈNCIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido este viernes diferentes reuniones con el equipo directivo de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y los responsables de carreteras para hacer seguimiento de la afección del actual episodio de lluvias y ha confirmado que, "por el momento, la afección ha sido limitada".

Martínez Mus ha detallado que el TRAM d'Alacant ha suprimido este viernes por la alerta roja el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Coruña. Por su parte, las líneas 1, 2, 3, 4 y 9 van a circular en su horario habitual en composición simple, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En el caso de Metrovalencia se ha suprimido de forma temporal la circulación de la L1 entre L'Alcudia y Castelló de la Ribera como consecuencia de un accidente en la A-7. Mientras se procede al "inminente" remolque de la unidad, se ha activado el dispositivo para movilizar autobuses sustitutivos para dar servicio en este tramo.

En la red de carreteras la afección hasta el momento ha sido "limitada". Se han producido "pequeños" desprendimientos que han obligado a actuar a los servicios de conservación.

El Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha confirmado que "casi la totalidad de la red autonómica está operativa" y que "tan sólo ha habido afección parcial en la CV-755 (Castell de Guadalest), CV-390 (Benagéber), CV-81 (Bocairent) y CV-645 (Xàtiva), CV-835 (Novelda) CV-223 (Ain) y CV-949 (Embalse de la Pedrera)".

Desde la Conselleria han apuntado que se está informando de todos estos episodios a los servicios de emergencia y se van a mantener diferentes reuniones de seguimiento.