El equipo de Catalá garantiza "estabilidad" tras la expulsión de Vox de Badenas y Herrero, que mantendrán competencias

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, observa al portavoz de Vox, Juanma Badenas, en la presentación del pacto de gobierno municipal, en una imagen de archivo- EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha garantizado este viernes la "estabilidad" del ejecutivo municipal a pesar de haber sido expulsados los concejales Juanma Badenas y Cecilia Herrero de Vox. Además, ha confirmado que ambos mantendrán sus competencias, a partir de ahora como ediles no adscritos.

"Está más que garantizado tanto la aprobación de los presupuestos como la estabilidad en este gobierno", ha subrayado Caballero (PP), a preguntas de los periodistas antes del pleno municipal de octubre en el que se aprobarán las cuentas municipales para 2027.

El pasado martes, Vox comunicó a Badenas y Herrero su expulsión del partido, de la que se ha dado cuenta en el pleno municipal de este viernes para pasar ambos a ser ediles como no adscritos del gobierno municipal que lidera la alcaldesa Mª José Catalá (PP) desde 2023 y comparte con los de Abascal.

Preguntado por si ha hablado con los dos concejales tránsfugas tras conocer su expulsión de Vox, Caballero ha recalcado: "Con Juanma y con Cecilia hablamos siempre y, como en todos los plenos, nos reunimos para abordar todas las cuestiones que tienen que ver con el orden del día". "Por supuesto que hemos hablado con Juanma y con Cecilia porque son socios y concejales y compañeros de este equipo de gobierno", ha repetido.

"Tal y como nos han trasladado, y además lo han hecho ellos públicamente, garantizan y garantizamos la estabilidad del gobierno municipal --ha defendido--. Además, creo que nos une algo fundamental frente a cualquier discrepancia que pueda haber: que queremos a València por encima de todo, que no queremos que vuelva otra vez el catalanismo y el 'sanchismo' a esta ciudad".

Por tanto, cuestionado por si esto significa que Herrero y Badenas van a mantener sus competencias hasta el final del mandato, Caballero ha asegurado que será así porque "son concejales del equipo de gobierno": "Vamos a seguir trabajando hasta el último día para darle a los valencianos lo que merecen, que es un gobierno que se preocupa por ellos y que invierte en todas aquellas infraestructuras, recursos y servicios que necesitan".

E interpelado por si en el equipo de Catalá saben por qué Vox ha expulsado a estos ediles, ha afirmado que lo desconoce y que "habrá que preguntárselo" al partido liderado por Santiago Abascal "o a quien corresponda". "Desde luego, nosotros no tenemos conocimiento", ha zanjado.

BADENAS Y HERRERO MINIMIZAN SU EXPULSIÓN

En su intervención en el pleno, Badenas ha sostenido que su expulsión y la de Herrero de las filas de Vox se debe a "cuestiones meramente internas del partido", como situarse "al lado de una pancarta" en minutos de silencio convocados por el Ayuntamiento por asesinatos machistas o acudir a una charla del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Ni la señora Herrero ni yo tenemos tanta importancia (...) Son ustedes muy aburridos", ha dicho a Compromís y PSPV, grupos a los que ha acusado de "querer que la realidad se acomode a sus mentiras porque no tienen nada más que decir". Además, ha explicado que tanto él como Herrero se enteraron de la expulsión de Vox "por una comunicación" del secretario del Ayuntamiento, ya que "ni siquiera" lo sabían previamente.

Por su parte, Herrero ha coincidido con los argumentos de Badenas respecto a su expulsión de Vox, debida según ella a "motivos tan variopintos como realizar un 'retuit', una foto en una pancarta, acudir a una charla sobre seguridad nacional o ir a cenar con algunos amigos o conocidos".

"Eso no va a cambiar el resultado de las elecciones. Los valencianos votaron cambio y el cambio es este", ha dicho, y ha acusado a la oposición de "no tener nada más que ofrecer que este espectáculo de injurias, calumnias y sobreactuaciones".

Durante este punto del pleno municipal, Catalá ha tomado la palabra para pedir a concejales de Compromís y PSPV que respetaran el orden de las intervenciones. "Un poleo, señor Grezzi, una tila", ha dicho pidiendo tranquilidad al concejal Giuseppe Grezzi.

CRÍTICAS DE COMPROMÍS Y PSPV

Entre los grupos de la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha afirmado que "ni la alcaldesa ha podido intervenir para salvar" a Badenas y Herrero. "Pensaba que no había más corrupción ética que la de Vox, pero resulta que siempre puedes descubrir algo nuevo (...). No nos merecemos esta vergüenza en València", ha dicho, para acusar a Catalá de proteger a estos dos ediles de extrema derecha.

"A usted València le da exactamente igual", ha espetado Robles a la primera edil, además de criticar que a Catalá le importe más su "futuro" político, al ser cabeza de lista del PP por Valencia en las elecciones generales del 29N, que la ciudad que gobierna. También ha reprochado a la alcaldesa que se "pase por el forro" el pacto antitransfuguismo.

Desde el PSPV, la concejala Maite Ibáñez ha señalado que la expulsión de los ediles de Vox "demuestra, una vez más, la inestabilidad del gobierno de Catalá" en esta "nueva crisis", ya que ha reprochado a la alcaldesa que ambos sigan en puesto para ella "mantenerse en la poltrona" y poder sacar adelante los presupuestos municipales para 2027.

Todo ello, ha recordado, cuando "Cecilia Herrero está a punto de entrar a los juzgados por un delito de odio", por mensajes racistas en redes sociales entre 2020 y 2024, y "Juanma Badenas por un allanamiento de espacio municipal" al irrumpir hace unos meses en la sede del Sindicat d'Estudiants sin previo aviso.

SEGUNDA VEZ

El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de València está formado a partir del pacto suscrito entre PP y Vox en octubre de 2023 por los 13 representantes 'populares y, hasta ahora, por cuatro concejales de Vox, de los que dos (Badenas y Herrero) pasan con la expulsión al grupo de no adscritos.

No es la primera vez que se produce esta situación, ya que con anterioridad los dos ediles habían sido expulsados por Vox y vueltos a readmitir. Esa readmisión fue en abril de 2025. En la primera etapa de gobierno, Badenas fue portavoz de Vox, segundo teniente de alcalde y edil de Empleo y Parques y Jardines, mientras que tras ese periodo pasó a encargarse de la delegación de Patrimonio. Herrero, por su parte, está al frente de Responsabilidad Patrimonial en esta segunda etapa.

Badenas anunció en marzo de 2025 su decisión de dejar Vox después de que a principios de marzo se conociera que este partido había acordado inhabilitarlo para el desempeño de cargo o función en esta formación política o en su representación y la suspensión cautelar de sus derechos como afiliado mientras se resolvía el expediente disciplinario abierto para investigar la adjudicación de unos contratos.

Herrero también justificó su baja de Vox entonces por "falta de apoyo" de la formación en procesos judiciales que le afectaban. Posteriormente, el partido los readmitió y Catalá remodeló su ejecutivo recuperando a los dos ediles.

Badenas está pendiente de declarar ante la justicia como investigado el próximo 14 de enero a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede. Por su parte, un juzgado de València abrió juicio oral en mayo a Herrero por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, conocido como delito de odio, por unos 'tuits' escritos entre 2020 y 2024.