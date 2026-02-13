El equipo de Catalá replica a Bernabé sobre el bulevar sur: "Los vecinos tendrán que llegar con coche a sus casas"

Archivo - El concejal del PP de València Juan Giner - PP - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha replicado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y también líder del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, sobre el bulevar García Lorca, que el "sentido común dice que, si tienes ahí vecinos viviendo, tendrán que llegar con el coche a sus casas".

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, después de que Bernabé, tras reunirse en la Delegación del Gobierno con representantes de la Plataforma Corredor Verd, haya pedido a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), que escuche "el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía" y no "vete" a los vecinos de las decisiones sobre el futuro bulevar García Lorca, al tiempo que ha insistido en que este espacio cuente con un gran entorno verde: "Donde quitamos vías no vamos a meter el coche".

Por su parte, Giner ha contestado a Bernabé: "Parece que la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que donde quitemos las vías no queremos meter coches. Pues bien, si eso es lo que quiere, que se dirija al Gobierno de Pedro Sánchez, que se dirija al ministro de Transportes --Óscar Puente-- y que le diga a Adif que donde se va a soterrar las vías ya no va a haber ni una sola vivienda, porque va a ser todo verde. Y si quitamos las viviendas, entonces no harán falta coches, podrá ser todo verde".

No obstante, ha argumentado que si Adif "quiere vender más de 3.000 viviendas para sufragar el coste del soterramiento de las vías, los vecinos de València que vivan en esas nuevas viviendas tienen todo el derecho del mundo a llegar con sus hijos, con la cesta de la compra, con sus personas mayores, en vehículo a sus hogares". Por tanto, ha emplazado a Bernabé a "aclararse con su Gobierno de Sánchez si ahí quiere poner viviendas o no quiere".

"Pero a fecha de hoy lo que está aprobado es que ahí van viviendas, a fecha de hoy lo que está aprobado es que Adif está subastando los solares esos para financiar las obras de soterramiento y a fecha de hoy el sentido común dice que, si tú tienes ahí vecinos viviendo, tendrán que llegar con el coche a sus casas o no sé qué quiere la señora delegada del Gobierno de Sánchez", ha expuesto.