El equipo de gobierno de Alcoi contempla un presupuesto municipal de 76,9 millones para 2026, un 4% más

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante), conformado por PSPV y Compromís, contempla 76.924.284,64 euros para el presupuesto municipal de 2026, una cifra que supone un aumento cercano al cuatro por ciento respecto al anterior.

El ejecutivo local ha presentado este miércoles las líneas fundamentales de las cuentas, que "ya están a disposición del resto de formaciones políticas para iniciar el periodo de negociaciones y recoger sus aportaciones antes de su aprobación", informa el consistorio, que ha destacado que "el capítulo dedicado a las inversiones alcanza los 6.158.769,36 euros" este año.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, el socialista Toni Francés, ha valorado el trabajo realizado para "cuadrar unas cuentas expansivas". "Estas vienen impulsadas en buena medida por el aumento de 2,5 millones de euros en la participación de los tributos del Estado y por la previsión de ingresar un millón de euros para recuperar dinero en proyectos ya ejecutados y financiados por fondos europeos, lo cual permitirá financiar inversiones necesarias para la ciudad", ha apostillado el equipo de gobierno, que ha añadido que "todo ello se produce a pesar de la ausencia de aportaciones por parte de la Diputación para las prestaciones de emergencia social".

"Este presupuesto es una herramienta necesaria para continuar transformando nuestra ciudad, asegurando el bienestar de las familias y garantizando unos servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía", ha añadido el primer edil, según recoge el consistorio en su página web.

"CARÁCTER SOCIAL"

Por su parte, el vicealcalde alcoyano, Àlex Cerradelo (Compromís), se ha referido al "marcado carácter social de las cuentas" y al "apoyo fundamental a las diferentes entidades del municipio que atienden a los sectores más vulnerables, incrementando las partidas del escudo social un 4% hasta alcanzar los 7,5 millones de euros".

En este sentido, ha advertido de "la necesidad de aprobar el documento económico, ya que, de no hacerlo, las ayudas y subvenciones destinadas a este tejido asociativo podrían decaer, poniendo en riesgo su labor diaria".

"Este presupuesto recoge un escudo social fundamental para la ciudad y, sin su aprobación, muchas de las ayudas a las entidades que prestan servicios indispensables a la ciudadanía estarían en peligro, por lo que apelamos a la responsabilidad del resto de grupos para sacarlo adelante", ha indicado Cerradelo.

Asimismo, la edil de Hacienda, Vanessa Moltó (PSPV), ha subrayado "el equilibrio financiero conseguido" y que "el endeudamiento municipal se reduce del 52% al 49%, a pesar de prever un préstamo de 4,3 millones de euros para inversiones".

También ha hecho hincapié en el "esfuerzo destinado a servicios generales, donde se ha reservado una partida de 28 millones de euros para asegurar el correcto mantenimiento, la movilidad sostenible y la limpieza de la ciudad".

"Presentamos unas cuentas responsables que nos permiten atender el mantenimiento del espacio urbano y los servicios esenciales, manteniendo siempre una presión fiscal inferior a la media, pero invirtiendo más en servicios por habitante para proteger la economía de los hogares alcoyanos", ha concluido.