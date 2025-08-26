El equipo de gobierno de Alicante se reafirma en iniciar la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento este año

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado que el ejecutivo municipal de Luis Barcala mantiene su objetivo de iniciar las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento "a lo largo de este año".

De esta forma lo ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha asegurado que el consistorio va a intentar "que se sigan cumpliendo los plazos" trasladados hace unos meses. También ha explicado que siguen "pendientes" del proyecto de esta actuación.

Sobre este asunto, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, insistió en mayo en que la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento se realizará en el momento "menos problemático" y una vez se reordenen las líneas del autobús urbano. "En principio, es un proyecto para finalizar a lo largo de 2025 y 2026", recalcó.