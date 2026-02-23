Un equipo de la UJI formula una composición bioestimulante que protege los cultivos de las condiciones adversas

Investigadores de la UJI - DIEGO CLIMENT/UJI

CASTELLÓ 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Un equipo de investigación de la Universitat Jaume I de Castellón, liderado por Carolina Clausell Terol y Aurelio Gómez Cadenas, del grupo Ecofisiología y Biotecnología, ha formulado una composición bioestimulante que protege los cultivos frente a condiciones medioambientales adversas y mejora su rendimiento.

El nuevo compuesto incorpora partículas de prolina encapsuladas en sílice, un aminoácido que protege las estructuras celulares y mejora la capacidad de las plantas para tolerar condiciones adversas. Su proceso de obtención, mediante suspensión acuosa y secado por atomización, es fácilmente escalable, económico y reproducible, garantizando la protección del ingrediente activo frente a degradación térmica y su liberación controlada.

"La liberación de folina de forma controlada -ha explicado el equipo investigador- activa los mecanismos naturales de defensa de la planta y mejora su tolerancia a la sequía, las altas temperatura o la salinidad, entre otros tipos de estrés. De esta forma se reduce el daño y ayuda a mantener su crecimiento y producción".

Esta composición bioestimulante, validada a escala experimental en el entorno de laboratorio y protegida mediante solicitud de patente europea, busca la colaboración de empresas del ámbito biotecnológico y agrícola para su desarrollo y adaptación a aplicaciones particulares mediante acuerdos específicos y posterior acuerdo de licencia. En opinión del personal investigador, "es una tecnología sencilla y fácilmente escalable a nivel industrial".

La investigación realizada para conseguir este nuevo compuesto ha sido financiada por el Programa Agroalnext, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIN), la Unión Europea NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) y la Generalitat Valenciana. El equipo de trabajo ha contado, además de los investigadores principales, con la participación de Jimmy Sampedro Guerrero y Vanessa Almache Avendaño, pertenecientes al mismo grupo de investigación.

La Universitat Jaume I, a través del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia (SEGIT) y el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, facilitan la transferencia científica y tecnológica de su personal investigador con el propósito de avanzar en su vocación de transmisión y difusión del conocimiento científico, técnico, social y humanístico.