Un equipo de la UPV gana en Francia el premio a la innovación en Eurobot 2026

Gromep - UPV

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

GROMEP, Grupo de Robótica y Mecatrónica de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha ganado el Premio a la Innovación en la fase internacional de Eurobot 2026, celebrada en La Roche-sur-Yon (Francia), por el sistema de giro de piezas en sus robots.

El jurado de esta competición --una de las citas de robótica "más destacadas del ámbito universitario internacional"-- ha valorado especialmente "la originalidad y eficacia" del sistema desarrollado por el equipo en sus robots principales (SirNut y Don Belloto) y que se basa en un mecanismo de ruleta y tobogán, informa la institución académica en un comunicado.

El coordinador de GROMEP, Emilio Barea Sanchis, ha asegurado que, con este premio, demuestran que "todo el trabajo que hemos estado haciendo durante este año y años anteriores, gracias a la UPV y al programa de Generación Espontánea, ha merecido totalmente la pena y podemos hacer cosas muy grandes".

A La Roche-sur-Yon ha viajado el equipo al completo formado por: Emilio Barea Sanchis, Gabriela Vanessa Dias Gamboa, Daniel Ferrándiz Romero, Juan García Rodenas, Unai Mollá Caballero, Javier Pérez Trujillo, Iván Prats Escuriola, Claudia Vidal Martínez, Laura Vidal Martínez y Pau Vaya Giner. El profesor coordinador del equipo es Jaime Masiá, del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la UPV.

Los patrocinadores y colaboradores de GROMEP han sido Multiscan, Festo, Doryoku Tech, la Cátedra Smart City, la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento, el Campus de Alcoy de la UPV y Generación Espontánea.

Generación Espontánea es una lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes, fomenta el "aprender haciendo", potencia las competencias transversales, así como la figura mentor-estudiante.

Apoya la participación de los equipos en competiciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional. Ha convertido a la UPV en un referente universitario en el ámbito español. Este curso está formado por 65 equipos integrados por algo más de 3.000 estudiantes.