ERC defiende su propuesta de lista plurinacional: "Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra"

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el presidente de la formación, Oriol Junqueras, han defendido que se ha abierto una "oportunidad" para trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas elecciones generales, aunque no han concretado si hay negociaciones o una propuesta concreta. "Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra", ha afirmado Rufián.

Ambos han comparecido en València este miércoles por la tarde junto a los dirigentes de ERPV, Domènec Garcia y Júlia Andrés, antes de iniciar una serie de actos por varios municipios valencianos durante los próximos días para defender la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y el Gobierno.

Respecto a la propuesta de lista plurinacional, que Rufián ya planteó el pasado verano, el portavoz parlamentario de ERC ha explicado que, por lo que percibe en la calle, "la gente demócrata tiene miedo" porque "la suma no da" y "a la izquierda del PSOE no hay nada, con todo el respeto" a Sumar.

Es más, ha advertido que "lo que viene no es lo de siempre" de cara al posible resultado de los próximos comicios generales. "No es la alternancia política, sino ilegalizaciones, encarcelamientos y políticas ultrarreaccionarias", ha advertido como "demócrata espantado".

Frente a ello ha asegurado que "sería interesante" trabajar en una confluencia que no esté creada "desde los despachos de Madrid", sino "desde las naciones", junto a otras formaciones como Compromís, BNG, Bildu o Adelante Andalucía, para beneficiar a todos los ciudadanos a los que representan sean del territorio que sean. "Quiero el mismo bien para alguien de Hospitalet que de Jaén", ha ilustrado.

Cuestionado por si ya se está trabajando en esta lista plurinacional, Rufián se ha limitado a defender que "es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra".

Por su parte, Junqueras ha asegurado que coincide con el planteamiento del portavoz de ERC, al considerar que "la amenaza es enorme, terrible". "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para traer esperanza", ha prometido, garantizando que están "encantados de construir alianzas y acuerdos".

Tras poner como ejemplo la lista conjunta con la que Esquerra concurrió a las últimas elecciones europeas junto a EH Bildu, BNG y Ara Més, ha garantizado que estarán "encantados de construir alianzas y acuerdos" con partidos con los que comparten "anhelos, compromiso, coraje y, sobre todo, esperanza".

FINANCIACIÓN: "TODOS GANAN Y NADIE PIERDE"

Respecto al acuerdo de financiación con el Gobierno, que se anunció un día después de su reunión con el presidente Pedro Sánchez, Junqueras ha defendido que ERC ha negociado desde la "generosidad" para que "todo el mundo gane y nadie pierda". Ha hecho hincapié en que es una propuesta beneficiosa para la Comunitat Valenciana tras décadas "maltratada" por la infrafinanciación.

Además, ha subrayado que el nuevo modelo supondría 3.669 millones de euros al año para las arcas valencianas, tras lo que ha avisado: "Si no se aprovecha esta oportunidad, estos recursos no llegarán".

Preguntado por si la mejor forma de negociar la reforma de la financiación es entre un partido y el Gobierno y no entre todas las autonomías, Junqueras ha replicado que "la tragedia es que ni PP ni PSOE lo han intentado, ni ninguna otra formación, gobierno o institución". "Durante 14 años han dejado que el modelo caducase", ha reprochado, para reivindicar que ERC "asume aquellas tareas que nadie está dispuesto a asumir".

Por contra, ha asegurado que "el PP no negociaría nada que no tuvieran que administrar ellos mismos" y que, si los 'populares' siguieran gobernando la Generalitat Valenciana, la Comunitat "tendría que esperar 14 años más" para una nueva financiación.

Cuestionado por si la propuesta tiene posibilidades reales de salir adelante, ante el rechazo en bloque de todos los gobiernos autonómicos del PP, Rufián se ha quejado de que los 'populares' estén en contra de todo lo que "han negociado los 'indepes'". "Somos 'indepes', sí, pero conscientes de que la gente come cada día, tenga la bandera que tenga en su balcón", ha enfatizado.

El portavoz de ERC ha defendido que "debería de haber un clamor social" a favor de la nueva propuesta de financiación, ya que ha recordado que es una reforma que ya pedía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia. "Si se tumba, una más para que la gente normal de aleje de la política, y aquí palmamos todos", ha alertado.

