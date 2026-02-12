Eros Ramazzoti actuará en el Roig Arena en mayo de 2027

Eros Ramazzotti actuará en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gira internacional 'Una historia importante' de Eros Ramazzotti hará parada en el Roig Arena de València el 4 de mayo de 2027.

El cantautor italiano presentará los temas de su nuevo álbum, 'Una historia importante', que se publicó el pasado 21 de noviembre y contiene algunos de los éxitos más icónicos de su carrera reversionados con nuevos arreglos, así como temas inéditos y prestigiosas colaboraciones tanto italianas como internacionales, detallan desde el recinto multiusos.

En esta ocasión, en la gira le acompañará una banda conformada por Luca Scarpa y Christian Rigano (dirección musical y teclados), Brian Frasier Moore (batería), Paolo Costa (bajo eléctrico), Giorgio Secco y Antonio Cirigliano (guitarras), Ramón Montagner (percusión), Marco Scipione (saxofones), Alessandro Lopane (guitarra) y Monica Hill, Zoe Ranno y Sara Deop a los coros.

Las entradas para el concierto de Eros Ramazzotti saldrán a la venta este viernes 13, a las 14 horas, en la web del Roig Arena.