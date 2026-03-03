El Escalante dedica el mes de marzo a la infancia con música y títeres - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

El Escalante inicia el mes de marzo en Ribes Espai Cultural con dos propuestas inspiradas en el imaginario y la creatividad infantil. Así, desde Francia llega la compañía Cie DK59 con una versión única del clásico 'Bolero', que hará bailar a pequeños y mayores, y desde el Polo Sur, los pingüinos de Periferia Teatro protagonizarán una divertida y tierna historia sobre los vínculos familiares.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha apuntado que el Escalante arranca el mes de marzo con una programación dedicada a la primera y segunda infancia con dos compañías de alto nivel que nos permitirán disfrutar de diferentes lenguajes escénicos.

Asimismo, la diputada ha recordado que el Escalante "lleva 40 años al servicio de la infancia, llenando el escenario de creatividad e imaginación, lo que le ha convertido en el principal teatro para familias y escuelas", ha informado la corporación provincial en un comunicado.

'BOLERO'

Basándose en la obra musical 'Bolero' creada por el compositor francés Maurice Ravel, la compañía francesa Cie DK59 llega a València con una pieza lúdica de danza llena de sorpresas. El coreógrafo Gilles Verièpe cambia la hipnótica partitura y convierte 'Bolero' en una explosión de vitalidad y alegría a través de los gestos de la infancia y los juegos sencillos que ayudan a entender el mundo y a superar los miedos.

Interpretada por el mismo Verièpe junto a Yulia Zhabina, la puesta en escena juega con la melodía, el tiempo y la danza, y más allá de su ritmo "implacable e hipnótico", es la alegría de la obra lo que el artista desea compartir.

La compañía Cie DK59 se subirá al escenario de Ribes Espai Cultural el 7 de marzo a las 17.30 horas y el 8 de marzo a las 11.30 horas con funciones para público familiar, donde mostrará las posibilidades infinitas del cuerpo en movimiento. También habrá pases escolares los días 4, 5 y 6 de marzo a las 10.30 horas.

'BOBO'

Periferia Teatro presenta este mes de marzo en el CC Nau 3 Ribes un cuento visual que aborda desde el humor y con un fuerte componente emocional y educativo lo que pasa cuando un niño tiene que compartir el cariño y la atención de sus padres con un nuevo miembro en la familia. 'BoBo', un simpático pingüino del Polo Sur, vivirá una aventura increíble a raíz de que sus padres le cuentan que va a tener un hermano. Aunque al principio le cuesta aceptarlo, al final comprenderá que ha ganado un amigo para toda la vida.

La propuesta, dirigida por Juan Manuel Quintero y con Mariso García y Ana Morcillo como intérpretes manipuladoras, ha sido galardonada con el Premio Azahar Mejor espectáculo de teatro infantil 2025 y Mejor música original 2025, y también con el Premio Alfonso X de Teatro 2025 de Murcia.

La puesta en escena llegará a Ribes Espai Cultural el sábado 28 de marzo a las 17.30 horas, y el domingo 29 de marzo a las 11.30 horas. Las funciones para escolares tendrán lugar los días 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo.

Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares se pueden adquirir a través de la web*https://escalantecentreteatral.dival.es/ y en taquilla antes de cada representación.

JUEGO TEATRAL EN LAS PRIMERAS EDADES

Por otro lado, el Escalante imparte este mes de marzo en el vestíbulo del Teatro Principal de València un taller para docentes de la mano de Sara Espinar y Anna Albaladejo, artistas- mediadoras del Programa de Mediación Comunidad Escalante.

Así, con el objetivo de explorar las posibilidades que tienen las herramientas teatrales y de movimiento expresivo en los primeros años de los ciclos escolares, especialmente en la etapa de infantil, el Escalante imparte este martes y también el próximo 10 de marzo el taller 'Movimiento expresivo y juego teatral en las primeras edades'.

Los participantes (docentes de infantil, primaria, secundaria o bachiller) compartirán y reflexionarán sobre sus herramientas creativas en el aula para profundizar en las posibilidades que tiene el movimiento y la práctica expresiva en los primeros ciclos.