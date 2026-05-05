El Escalante descubre "historias extraordinarias" que ocurren en la escuela con el estreno de 'El pati'

El proyecto teatral de la Diputació de València estrena 'El pati', una nueva producción propia de la mano de Pérez&Disla. - DIPUTACIÓN DE VALENCIA

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La 40ª temporada del Escalante encara su recta final con un mes de mayo "repleto de propuestas". El proyecto teatral de la Diputació de València estrena 'El pati', una nueva producción propia de la mano de Pérez&Disla. Asimismo, desde Noruega llega 'Fuge Fantasi', una ópera interactiva para los más pequeños de la compañía Dybwikdans.

'Kodama', de Blink Flash y Montse Roig, y 'Objetuarium', de Ana Ulloa, también forman parte de la agenda que combina danza, teatro de objetos, texto y música, y que culminará en el Teatro Principal con una gran fiesta de la magia pensada para disfrutar en familia, el FLIPA Fest con Nacho Diago.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha señalado que, durante esta temporada, se ha celebrado 40 años de un proyecto "acercando el teatro, la música, la danza y la magia a los más pequeños, pero también sembrando en cada generación el amor por las artes".

Asimismo, la diputada provincial ha destacado que, desde el Escalante "se trabaja para ofrecer propuestas de primer nivel que emocionen y sorprendan, incluyendo estrenos con sello propio y, al mismo tiempo, se refuerza el apoyo al sector escénico y mantiene firme nuestro compromiso de acercar las artes escénicas a los más pequeños".

El Teatro Principal de València acogerá el próximo 10 de mayo la presentación de 'El pati', un espectáculo recomendado para niños de 10 a 12 años que invita a investigar, contrastar versiones y descubrir la verdad en las historias extraordinarias y cotidianas que pasan en el patio de la escuela.

Bajo la dirección de Jaume Pérez Roldán y con Manu Canchal y Tània Fortea como intérpretes, el proyecto del Escalante creado por Pérez&Disla ha sido seleccionado en las Residencias de Creación Artística del Ayuntamiento de València 2025.

El montaje teatral subirá al escenario del Teatro Principal este domingo día 10 a las 11:00h y a las 12:30h. También habrá pases escolares los días 5, 6, 7, 8 y 11 de mayo.