El Escalante estrena 'Magatzem de somnis', un homenaje a los oficios que sostienen la magia del teatro

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, estrenará este mes de febrero en Ribes Espai Cultural una nueva producción propia, 'Escalante, magatzem de somnis', una puesta en escena emocionante de teatro de sombras y objetos creada por Vudú Teatro que rendirá homenaje a los oficios invisibles que sostienen la magia del teatro.

Así, la nueva propuesta, dirigida por Dora Cantero y Nelo Sebastián, sumergirá al público en el mágico mundo de las artes escénicas mediante un juego teatral creado a partir de los fondos materiales de los cuarenta años de historia del Teatro Escalante, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que "con el estreno de 'Magatzem de somnis' levantamos el telón a la tercera producción propia de la nueva temporada del Escalante, que continúa apostando por el talento local".

Esta nueva puesta en escena, que acercará al público infantil y familiar el teatro visual, "se adentra en el universo del teatro con una interpretación cargada de magia y emoción que rinde homenaje a todos los profesionales que trabajan entre bambalinas", ha apuntado la diputada. En este sentido, ha subrayado que 'Magatzem de somnis' "nace con la vocación de celebrar todas las obras de teatro que han sido creadas en estos 40 años de historia del Escalante".

EL CORAZÓN DEL TEATRO

"La magia de un antiguo teatro que bajo sus tablas guarda un almacén tan especial nos guiará hasta un viaje en el que los objetos, títeres, vestuario y decorado que ya no se utilizan se transforman y vuelven a cobrar sentido. El señor Escalante, que guarda en los bolsillos llaves que abren puertas extraordinarias, necesita ayuda para encontrar la llave que abre el teatro, pero la función está a punto de empezar", ha enfatizado.

Para encontrarla, invita a los espectadores a entrar en su almacén, el corazón secreto del teatro donde todo empieza y todo acaba. Esta mágica propuesta, 'Escalante, magatzem de somnis', dirigida a público de más de seis años, tendrá funciones en Ribes Espai Cultural los días 21 y 28 de febrero a las 17.30 horas, y los días 22 de febrero y 1 de marzo a las 11.30 horas.

También tendrá pases escolares los días 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. El Escalante ofrece también para este mes de febrero pases escolares en Ribes Espai Cultural para la propuesta 'Yo soy 451' basada en la novela Fahrenheit 451.

La puesta en escena de la compañía La Teta Calva, dirigida a público de más de 14 años, nos sumerge en la historia de Montag, un bombero encargado de quemar libros. La obra combina música y teatro de texto y cuenta con interpretación de Xavo Giménez. Los pases escolares tendrán lugar los días 3, 4, 5 y 6 de febrero.

La compañía La Figuera Infinita llega también este mes de febrero a Ribes Espai Cultural con 'El pes de l'aigua'. La propuesta, con texto y dirección de Manuel Maestro, recupera la historia de las mujeres pescadoras de El Palmar que solicitaron entrar en la Comunidad de Pescadores y que ante la negativa, iniciaron una lucha judicial por la igualdad que duraría hasta 2008.

Los intérpretes Verònica Andrés, Pilar Martínez, Carla Pascual, Iolanda Muñoz, Àngel Fígols y Àlvaro Bàguena, y la cantaora Noèlia Llorens 'Titana' pondrán voz a esta lectura dramatizada dirigida a público de más de 12 años los días 13 y 14 de febrero a las 19:00 horas en Ribes Espai Cultural.