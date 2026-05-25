Una escultura en Paiporta homenajea a "un pueblo que supo levantarse sin dejar a nadie atrás" en la dana

Monumento Revivim en Paiporta - MEDRANO STUDIO'S

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un monumento al recuerdo, la unión y la solidaridad mostrada por la ciudadanía de Paiporta en los momentos de mayor adversidad de la dana. Este es el significado de la escultura conmemorativa inaugurada el pasado sábado en el parque de Villa Amparo, impulsada por Revivim Paiporta en colaboración con el Ayuntamiento, después del festival solidario que la asociación organizó el año pasado con los fondos recaudados destinados a la construcción de esta obra del escultor Andy Rubio y el arquitecto Jaume Chiralt.

"Este monumento es el símbolo de un pueblo que supo levantarse sin dejar a nadie atrás y representa de forma artística lo que nos pasó, pero también las vivencias y las enseñanzas que la dana nos dejó, desde la unidad, el respeto y la ayuda colectiva. Esta obra nos recuerda de dónde venimos, pero también nos invita a mirar hacia delante, sin olvidar a aquellos que fallecieron en la catástrofe, cuyo legado sigue presente entre nosotros", manifiesta el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar.

Formada por acero y 12.000 kilos de hormigón, sus dos figuras principales retratan a un vecino de la localidad y a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como símbolo de la ayuda, valentía y ejemplaridad mostrada por los agentes de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, bomberos, Unidad Militar de Emergencias (UME), ONG, asociaciones, colectivos y miles de voluntarios y voluntarias, personas anónimas que se desplazaron a Paiporta para ayudar en las tareas de limpieza, coordinación y rescate de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024.

Al acto de presentación de la escultura asistieron el primer edil la vicealcaldesa, Marian Val, miembros de la corporación municipal, representantes de las asociaciones, organizaciones y vecinas y vecinos, informa el consistorio.

"Este monumento muestra la fuerza que tiene un pueblo cuando decide caminar unido, que es lo que aquí se refleja, un lugar de memoria, respeto y agradecimiento en el que se rinde homenaje a las víctimas, pero también a las personas que ayudaron, acompañaron, sostuvieron y dieron lo mejor de sí mismas en los momentos más difíciles para nuestro pueblo", explica Sergio Waliño en representación de Revivim Paiporta.

El trabajo colectivo coordinado por las 32 asociaciones de Revivim Paiporta sustenta y da forma a la escultura, que ya forma parte del patrimonio artístico e histórico de Paiporta.

El alcalde agradece la labor realizada por Revivim Paiporta "por convertir el dolor en memoria y en dignidad colectiva, en un espacio abierto a la ciudadanía que mantiene vivo el nombre y el recuerdo de cada víctima y de sus familias, así como el cariño y apoyo mostrado por todos los profesionales, miembros y cuerpos de seguridad, sanitarios, equipos de emergencia y voluntarios, que ya forman parte de la historia de Paiporta".