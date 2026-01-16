El Espacio Séneca ofrece un viaje al "alma" de Alicante con una muestra sobre oficios artesanales

Inauguración de la exposición 'Alicante en el alma' en el Espacio Séneca - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Séneca de Alicante acoge desde este jueves una muestra sobre oficios artesanales de la provincia titulada 'Alicante en el alma', que permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de febrero.

La exposición, comisariada por Natalia Molinos, consta de 52 fotografías en diferentes formatos del colectivo Mediterranía Foto y está inspirada en el mural realizado por Gastón Castelló en 1948 para la antigua estación de autobuses, que en la actualidad acoge el Espacio Séneca.

Con dicho mural, "quiso trasladar al viajero que partía o llegaba a Alicante las características de la industria y la artesanía tradicionales alicantinas, en las que tenían gran peso la pesca, la agricultura de cítricos y la industria del mármol, entre otras", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha recordado que "la exposición se completa con charlas, mesas redondas y un documental".

A la inauguración han acudido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y las concejalas de Cultura y Comercio, Nayma Beldjilali y Lidia López, respectivamente, así como la comisaria de la muestra, Natalia Molina, y la representante del Colectivo Mediterranía, Ana María Romero. También ha habido demostraciones en vivo de labores tradicionales como las de las bolilleras.

Según el primer edil, la muestra 'Alicante en el alma' es "un fiel reflejo" de la forma alicantina "de ser y de vivir". "Ayuda a bucear en nuestra cultura para conocer bien cómo somos los alicantinos", ha apuntado.

"La cordelería que elaboraban nuestros antepasados generó la próspera industria de las redes en Callosa de Segura, desde el esparto nos convertimos en líderes mundiales en fabricación de calzado y, a partir de latas de conserva, fabricamos juguetes de latón para ser una referencia internacional en el sector del juguete", ha resaltado.

Finalmente, ha añadido: "Así se ha hecho grande esta provincia, partiendo del trabajo de nuestros oficios artesanales, que también aportan cultura y nos identifican como pueblo. Y por todo ello merece la pena montar esta brillante exposición en este Espacio Séneca, ganado a la historia para disfrute de los alicantinos, con la obra de Gastón Castelló como testigo e inspiración".