Espai LaGranja acoge un laboratorio intensivo de La Siamesa coincidiendo con el 20 aniversario de la compañía

Espai LaGranja acogerá, del 2 al 4 de marzo, un laboratorio intensivo de la compañía La Siamesa - IVC

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja acogerá, del 2 al 4 de marzo, un laboratorio intensivo de la compañía La Siamesa, una de las voces más singulares y resistentes de la danza valenciana, con motivo de su vigésimo aniversario.

El coordinador artístico de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, ha destacado que la compañía La Siamesa "representa la perseverancia de una mirada propia que ha sabido evolucionar sin perder su esencia crítica, convirtiéndose en un pilar fundamental para entender la madurez de la danza contemporánea valenciana". "Su trayectoria es el ejemplo perfecto de cómo una obsesión estética puede transformarse en una metodología sólida y generosa", apunta.

En este sentido, con la organización de este taller, Espai LaGranja reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector profesional, ofreciendo herramientas de pensamiento y práctica que permiten a los creadores locales profundizar en diversas metodologías.

Bajo el título 'Veinte años en movimiento', esta actividad se plantea como un espacio de transferencia técnica y artística. Durante tres jornadas, la coreógrafa Ángela Verdugo desgranará sus herramientas coreográficas y los dispositivos escénicos que han dado forma a su aclamada trilogía 'El otro paraíso'.

"Veinte años en escena nos han permitido transitar lugares comunes y territorios desconocidos, hasta reconocer una forma de hacer propia. Queremos celebrar este recorrido compartiendo lo aprendido: nuestra manera de crear y sostener la escena", ha señalado Verdugo.

La actividad se estructura en tres sesiones prácticas, cada una dedicada a diseccionar las claves creativas de las piezas que componen su ciclo más reciente. El primer día se revisará la pieza 'A-normal o la oveja errante' (2017) poniendo el foco en el cuerpo contenido y su despliegue. Un análisis sobre la tensión formal y la liberación del movimiento.

La segunda jornada repasará 'SC_Santa Cultura' (2019) con una exploración de la saturación escénica y la construcción de la imagen colectiva. Para terminar el último día con su más reciente trabajo 'MATA BAJA. Debajo del sudor hay personas' (2024) donde se analizará la búsqueda de los límites físicos y la esencia humana tras el esfuerzo atlético.

La Siamesa está liderada por Ángela Verdugo, bailarina, coreógrafa, docente e investigadora. Licenciada en Coreografía y Diplomada en Danza Clásica, ha expandido su lenguaje hacia técnicas como el Contact, Body Weather e improvisación en tiempo real.

Desde 2006 dirige su propia compañía, firmando obras como '¡Que le corten la cabeza!!' (2006), 'Diógenes' (2013), 'A-normal o la oveja errante' (2017) y 'SC_Santa Cultura' (2019). Su trabajo ha recibido múltiples nominaciones en los Premis de l'Institut Valencià de Cultura (Mejor Espectáculo, Mejor Dirección Coreográfica y Mejor Bailarina) y cuenta con el sello de Recomendación de Redescena.