Espai LaGranja acoge el taller de danza 'Train & Play', impartido por la bailarina Roseta Plasencia - ESPAI LAGRANJA

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, el espacio de recursos y mediación para la danza del Institut Valencià de Cultura (IVC), acogerá el 18 de junio el taller 'Train & Play', una propuesta formativa dirigida a profesionales del sector.

La actividad, impulsada en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresas de Danza (AVED) e impartida por la bailarina y creadora Roseta Plasencia, ofrece un espacio de entrenamiento, investigación y práctica escénica basado en los fundamentos de la danza contemporánea.

Esta iniciativa se enmarca en la línea de acción prioritaria de Espai LaGranja orientada a respaldar el apoyo continuo a los profesionales del sector, ha informado la Generalitat en un comunicado.

"A través del trabajo conjunto con las asociaciones profesionales, Espai LaGranja estrecha lazos comunicativos y ofrece herramientas de calidad que responden a las necesidades reales de los creadores locales", ha explicado el coordinador del centro, Guillermo Arazo.

ENTRENAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y JUEGO

El taller, que se desarrollará de 11.00 a 14.00 horas, propone explorar el concepto de 'confort' a través de la repetición, integrando progresivamente distintos patrones de movimiento, desde secuencias simples hasta construcciones coreográficas más complejas.

A lo largo de la sesión se utilizarán recursos procedentes del movimiento animal, ejercicios de coordinación, patrones de trabajo de suelo y espirales, dotando a los asistentes de herramientas útiles para incorporar a sus respectivos vocabularios artísticos. Asimismo, el uso del juego y la improvisación favorecerá la exploración del lenguaje personal de cada intérprete, integrando los conocimientos técnicos adquiridos.

El enfoque pedagógico de Plasencia combina de forma fluida técnicas consolidadas de la danza contemporánea como el 'Release', el 'Flying Low', el 'Contact Improvisation' y el 'Partnering', con dinámicas inspiradas en las artes marciales.

Con propuestas como 'Train & Play', Espai LaGranja y AVED refuerzan la formación continua de los profesionales valencianos, construyendo un entorno seguro y estimulante para el intercambio, la experimentación y el desarrollo de la creación coreográfica contemporánea.