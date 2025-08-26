Espai LaGranja y AVED se unen para profesionalizar la gestión de la danza con el taller online 'Faro Cultural'

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, centro de creación de las artes del movimiento adscrito al Institut Valencià de Cultura, en colaboración con la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana (AVED), ponen en marcha el taller online 'Faro Cultural - Flujos de oportunidades y recursos para la danza'.

Esta actividad, programada para el 28 y 29 de agosto, e impartida por la coreógrafa y gestora cultural Paula Serrano, se presenta como una "formación clave para que los profesionales del sector adquieran herramientas de gestión cultural que impulsen sus carreras", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con esta iniciativa se busca la profesionalización en el ámbito de la danza y ofrecer un enfoque "colaborativo y solidario" a través de los recursos disponibles (ayudas, becas, residencias y festivales).

La actividad está estructurada en dos sesiones que combina la exposición de conocimientos con dinámicas participativas, ejemplos prácticos y recursos descargables. La formación se centrará en dos pilares fundamentales: 'Metodología y estrategia y Creación colectiva'. Los participantes aprenderán a identificar y descifrar convocatorias, a adaptar sus proyectos a distintos formatos y a crear un calendario de organización anual para no perder oportunidades clave.

Esta herramienta incluirá un mapa de convocatorias y un calendario estratégico, que quedará a disposición de toda la comunidad de AVED y de Espai LaGranja tras la finalización del taller, consolidando un recurso sostenible para el sector.

El taller también incluirá un bloque específico para profesionales menores de 35 años, con un análisis de programas y líneas de apoyo dirigidos a las nuevas generaciones de creadores. 'Faro Cultural' es una formación en gestión empresarial aplicada a las artes que busca empoderar a los profesionales de la danza, dotándoles de nuevas competencias y fomentando una mentalidad de colaboración.