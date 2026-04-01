Espai LaGranja inaugura el ciclo 'Cuerpos porosos' para "desdibujar los límites del aprendizaje en la danza" - GVA

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, el centro de recursos y mediación para la danza del Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta una nueva actividad programática, el ciclo 'Cuerpos Porosos' dirigido a profesionales del sector con el objetivo de trabajar sobre los límites del aprendizaje en la danza.

El coordinador de Espai LaGranja, Guillermo Arazo, destaca que, más que un programa formativo convencional, el ciclo "pretende ser un encuentro de resonancias; una invitación a abandonar el aislamiento del aprendizaje individual para entrar en un estado de permeabilidad compartida entre profesionales".

En esta ocasión, cuatro creadoras de referencia -Lipi Hernández, Olga Álvarez (de La taimada), Natalia Fernandes y Patricia Caballero- abren sus 'archivos vivos' al sector profesional. El objetivo trasciende la mera instrucción técnica para adentrarse en la transmisión horizontal, alejándose de la lección magistral y apostando por la capacidad del cuerpo de dejarse atravesar por la mirada y el ritmo de la otra.

Para Arazo, este ciclo representa la esencia misma del centro como nodo de intercambio. "Con 'Cuerpos Porosos' queremos que el conocimiento circule como el aire, sin jerarquías rígidas" -ha afirmado-. No se trata solo de aprender una técnica, sino de reconocernos como cuerpos permeables, capaces de absorber lo ajeno para transformar la práctica propia y volver a emitir algo nuevo al mundo", ha añadido en un comunicado.

La actividad inicia su andadura con el taller Laboratorio DATA, del 1 al 3 de abril, conducido por la coreógrafa e investigadora Lipi Hernández.

DATA es una práctica artística centrada puramente en el acto de bailar, que propone atravesar la forma desde la intersección entre los sistemas que representan el movimiento y nuestras estructuras de pensamiento. La singularidad de esta propuesta radica en su acercamiento al Árbol de la Vida como eje para indagar en una mirada poética propia.

Este encuentro está específicamente dirigido a docentes, bailarinas, mediadoras y profesionales de las artes vivas interesados en la construcción de un cuerpo en escena. Según Hernández, la práctica busca poner en presencia un cuerpo que contiene todos los cuerpos creados: "Somos la posibilidad del infinito dentro de la infinitud".

El ciclo garantiza un intercambio profundo gracias a la experiencia de sus protagonistas. Lipi Hernández, bailarina, coreógrafa y docente en el Institut del Teatre. Fundadora de la compañía Malqueridas (1995), su labor actual se centra en el acompañamiento artístico y la investigación del cuerpo.

Además, se completará con las visiones de Olga Álvarez, Natalia Fernandes y Patricia Caballero, cuyas sesiones se desarrollarán en las próximas semanas, reforzando el compromiso de Espai LaGranja con la formación continua y la investigación coreográfica.