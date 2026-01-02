Espais Econòmics Empresarials abre un nuevo plazo para adquirir parcelas industriales y terciarias en Parc Sagunt II

Parc Sagunt II - GVA

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Espais Econòmics Empresarials S.L. (EEE), empresa pública formada al 50 por ciento por la Generalitat Valenciana y por Sepides E.P.E., ha aprobado la publicación de dos nuevos pliegos de comercialización de parcelas ubicadas en Parc Sagunt II.

El primero regula la comercialización de la parcela denominada Resto IN-1, con una superficie de 618.398,02 metros cuadrados que podrán adquirirse bien en su totalidad o parte de ella.

Para esto se han previsto cuatro subparcelas o lotes: 2, parcela IN1- A de 164.407,59 m2; 3, parcela IN1- B de 388.377,50 m2; 4, parcela IN1-D1 de 32.816,64 m2 y 5, la IN1-D2 de 32.690,24 m2, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En esta misma manzana es en la que recientemente el consejo de Espais Econòmics adjudicó el lote denominado IN1- C de 381.804,16 m2 a la sociedad Alveston ITG S.L. para el desarrollo de un gran proyecto logístico en el que está previsto que desarrolle su actividad el Grupo Inditex.

Con esta nueva fase, EEE continúa desarrollando una oferta "flexible" de suelo industrial de "gran escala", orientada a "proyectos tractores y a empresas industriales y logísticas con elevado impacto económico".

Por otra parte, se han aprobado también los pliegos que regulan la comercialización de cuatro parcelas de uso terciario compatibles con uso industrial, todas ellas situadas en torno a la manzana donde se está desarrollando la gigafactoría de baterías de PowerCo.

Se trata de las parcelas TR1 de 21.446,92 m2; TR2 de 11.790,04 m2; TR3 de 58.117,55 m2 y TR 5.2, de 21.374,97 m2. En ambos casos el periodo para la presentación de ofertas es de tres meses, con fecha límite del próximo 30 de marzo de 2026 el plazo para poder participar en el concurso.

Según la Generalitat, la aprobación de estos pliegos de comercialización supone una "oportunidad única para las empresas que quieran desarrollar sus proyectos en un entorno empresarial de primer nivel, con unas infraestructuras únicas y con un sistema empresarial de primer nivel".

Espais Econòmics es la sociedad encargada de desarrollar los más de seis millones de metros cuadrados del Área Logística de Sagunto. Un área empresarial gestionada a través de una figura urbanística denominada Proyecto Territorial Estratégico que ha permitido la llegada de una infraestructura clave como es la planta de baterías del Grupo Volkswagen.

Junto a la gigafactoría, se está desarrollando una plataforma ferroviaria intermodal conectada directamente con la infraestructura general, con el futuro corredor mediterráneo y con acceso directo al Puerto de Sagunto.