España confirma que el Consell estará en la concentración de Alicante: "Me parece una reivindicación justa y unitaria"

Alaba la "alianza" entre instituciones contra la inflación y critica la postura del PP: "La subida de prcios no entiende de elecciones"

ALICANTE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha confirmado este martes que asistirá a la concentración prevista el próximo viernes en Alicante, convocada por la plataforma 'Per un finançament' por la falta de inversiones para esta provincia en los Presupuestos Generales del Estado, y ha señalado que la protesta cuenta con el apoyo del Consell: "Me parece una reivindicación justa y unitaria".

Al respecto, ha confirmado la participación del Consell en esa convocatoria: "Vamos a hacer el viernes el Pleno aquí (Alicante) y vamos a participar en esa concentración, que es una concentración de unidad". "Una cosa muy importante para que este país sea más justo y que haya verdadera igualdad entre españoles y españolas, independientemente de dónde vivan, es la unidad; es una de las cosas que romperla es muy fácil y construirla muy difícil", ha agregado.

Del mismo modo, ha reconocido que los PGE para la provincia de Alicante son "inadecuados" respecto a las inversiones puesto que "no resultan satisfactorios", por lo que confía en que las cuentas estatales se puedan mejorar a través de las enmiendas.

Así se ha expresado en Alicante, donde ha presentado los presupuestos territorializados para la provincia. Preguntado sobre la "polémica" provocada por la cifra de inversiones en la provincia, ha reconocido que a la Generalitat "no le parece adecuado el trato" en este apartado, una situación que es "evidente" y sobre la que existe "un gran consenso social y político".

"Es verdad que los presupuestos van más allá de las inversiones; también hay que ver la revalorización de las pensiones a un millón de valencianos y valencianas pero si hablamos de inversiones solo, es verdad que que no son unos presupuestos satisfactorios. Hay muchas deudas pendientes con la provincia de Alicante, como por ejemplo, la conexión de Cercanías con el aeropuerto, así como otras actuaciones que llevan muchos años retrasadas por distintas cuestiones, a veces administrativas y otras veces de otra índole", ha sostenido.

Aún así, el conseller ha apelado a seguir con la "unidad" de la Generalitat Valenciana y la sociedad de la provincia de Alicante para "reclamar" una mejora de las cuentas. También ha recordado que ya se han producido varias reuniones entre colectivos con la Delegación del Gobierno para trabajar en corregir los presupuestos.

"Los presupuestos se encuentran en trámite parlamentario en cuanto a las enmiendas. Confiamos en que en ese trámite se puedan mejorar", ha agregado y ha insistido en que el consenso social y político de las tres provincias y la Generalitat junto a los agentes sociales respecto a la financiación "o a unos presupuestos que no tratan con justicia a Alicante necesita un requisito fundamental: la unidad".

Así, el conseller ha insistido en que la convocatoria obedece a una cuestión "legítima" acordada entre los partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales y "cuenta por supuesto con el respaldo del Consell de la Generalitat".

INFLACIÓN

Por otra parte, preguntado por si la Generalitat tiene algún fondo previsto para ayudar a los ayuntamientos contra la inflación, España se ha referido al Fondo de Cooperación Municipal del Consell, así como a la "alianza" forjada entre instituciones en esta cuestión y ha criticado el posicionamiento del PP.

"La Generalitat tiene un Fondo de Cooperación Municipal y varios fondos destinados a ayuntamientos de una gran cuantía de estas dos legislaturas. Yo creo que nunca ha habido una alianza tan fuerte entre los ayuntamientos y la Generalitat, sobre todo, por el Fondo de Cooperación municipal y otros también para ayudar a estas políticas", ha explicado.

Igualmente, en referencia al rechazo del PP a sumarse a la Alianza, ha señalado que "hay que tener claro que la subida de precios, la inflación, no entiende de disputas políticas y no entiende en ningún caso de elecciones, al igual que no lo entienden las familias que tienen dificultades para llenar su cesta de la compra".

Por ello, ha pedido trabajar contra la inflación "de manera conjunta" a los agentes sociales, administraciones y sociedad civil "sin buscar disputas políticas". "Yo creo que no es el momento, en este tipo de cuestiones, de buscar electoralismo y el voto fácil; yo creo que ayer fue muy llamativo el acuerdo global y la imagen de unidad, más allá de otras declaraciones de algunos responsables políticos", ha dicho.