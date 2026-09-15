El "esperado" Museu de la Mar de València abre sus puertas para rememorar oficios y la vida de los Poblados Marítimos

Imagen del Museu de la Mar de València, ubicado en la Casa dels Bous. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El "muy deseado" y "esperado" Museu de la Mar de València, un espacio en el que se rememoran los antiguos oficios, las tradiciones y la vida que durante años se desarrolló en los Poblados Marítimos de esta ciudad en torno a la pesca, es realidad desde este martes, día en el que se ha hecho su presentación oficial y se llevará a cabo su inauguración. Este centro, ubicado en la antigua Casa dels Bous del barrio del Cabanyal-Canyamelar tras su restauración, es el primer museo de la capital valenciana que se inaugura en las dos últimas décadas.

Este nuevo recinto museográfico, cuyos primeros proyectos datan de los años 60 del siglo XX, muestra a través de imágenes, testimonios, objetos y recreaciones la faceta marinera de València.

El museo aborda, con una inversión total superior a los 2,2 millones de euros, el origen de la Casa dels Bous, la creación de las primeras sociedades de pescadores tras la abolición del sistema gremial, las embarcaciones y las artes de pesca tradicionales, las infraestructuras pesqueras y los oficios ligados a la cultura del mar, el desarrollo urbano de los barrios marítimos.

El Museu del Mar ha sido presentado oficialmente este martes por la mañana en un acto celebrado en la propia Casa del Bous y presidido la alcaldesa de València, María José Catalá, antes de la inauguración oficial que tendrá lugar esta misma jornada por la tarde.

En la presentación han participado junto a la primera edil el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno; el autor del proyecto museológico, Rubén Pacheco y Diego Saiz en representación de la empresa responsable del diseño museográfico: Matra Museografía. Al acto ha asistido el titular de Cultura en la Diputació de València, Francisco Teruel; representantes de la cultura y de otros museos y del tejido social, asociativo y económico de los Poblados Marítimos de la ciudad.

Catalá ha valorado que el Museu del Mar sea ya una realidad y ha subrayado que este es un "precioso" e "importante" proyecto del "conjunto del Ayuntamiento de València", una iniciativa "de mucha comunión" fruto del trabajo de toda "la corporación", en alusión a la gestión emprendida por anteriores responsables municipales para impulsar, arrancar y poner en marcha este museo y por los servicios del consistorio que han trabajado en ello.

"Es un proyecto de todos, de muchas" y en el que se ha puesto "pasión, cariño y ternura", ha afirmado la alcaldesa, que ha dado las "gracias, de corazón, por este regalo debido a los Poblados Marítimos". Asimismo, ha invitado a visitar el nuevo recinto y a dejarse llevar por él y por la vida que representa, "la de muchas familias que con su trabajo y esfuerzo han formado esta ciudad".

"FUNDAMENTALES"

En el Museu del Mar tiene también cabida y protagonismo dos valencianos muy vinculados por sus obras a València y a su fachada marítima: el pintor Joaquín Sorolla y el escritor Vicente Blasco Ibáñez. La primera edil ha asegurado que ambos son "fundamentales" en este contexto, por "sus imágenes y sus palabras". "Uno pintó aquella València y otro la escribió. Ayudaron a que una forma de vida permaneciera", ha remarcado.

Reproducciones a escala real de dos bueyes y de Sorolla y Blasco Ibáñez, realizadas por los artistas falleros José Luis Ceballos y Paco Sanabria, presiden la entrada del nuevo museo y dan la bienvenida a sus visitantes. Imágenes de uno y escritos del otro se intercalan en el contenido del museo con los distintos objetos que se muestran.