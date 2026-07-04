Estabilizado el incendio declarado en una zona de cañas de Sax

Imagen aérea del incendio - CONSORCIO

ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado este sábado en una zona de cañas en la localidad alicantina de Sax se ha dado por controlado sobre las 16.10 horas, tal como ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Emergencias anteriormente ha informado en 'X' de que hay cuatro medios aéreos movilizados, así como otras cuatro unidades terrestres y una helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una Unidad de Prevención de Incendios y una patrulla de la Policía Local de Sax. Bomberos voluntarios también están participando en las labores de extinción.

Desde el Consorcio han señalado que el incendio se ha declarado en una zona de cañas en la calle Rodrigo Triana hacia el río Vinalopó, en Sax.