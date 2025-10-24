La estación València Sud de Metrovalencia será "plenamente accesible" tras la reconstrucción por la dana

Archivo - Imagen de archivo del acceso a la estación de València Sud de Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha avanzado que abrirá "en las próximas semanas" la nueva estación de València Sud de la red de Metrovalencia con una instalación "plenamente accesible" tras las obras de reconstrucción, tras los daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha presentado este viernes FGV ante la Mesa de Accesibilidad --que integra junto con diferentes asociaciones y entidades que representan a personas con discapacidad--, así como el resto de actuaciones realizadas para reconstruir las instalaciones e infraestructuras de la red de Metrovalencia por las inundaciones, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Como parte de este proceso, se han realizado diferentes actuaciones, principalmente en el tramo más afectado entre València Sud y Castelló, entre las que destacan en materia de accesibilidad las que se ejecutan en la nueva estación de València Sud, que "se abrirá en las próximas semanas como una instalación plenamente accesible".

La reunión de la Mesa de Accesibilidad de FGV ha contado con presencia del director gerente de la empresa pública, Alfonso Novo, y los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otras entidades como Helix, FESORD, COCEMFE, Plena Inclusión, ASPACE, ASPAYM y ONCE.

El proyecto de reconstrucción de València Sud se ha ejecutado por vía de emergencia dentro del contrato de rehabilitación de la playa de vías de estas instalaciones, dotado con un presupuesto conjunto superior a los 28 millones de euros, y que permite contar con unas instalaciones "totalmente adaptadas" a Personas de Movilidad Reducida (PMR).

"Las nuevas instalaciones de València Sud, en pleno proceso de reconstrucción, incorporan un paso inferior peatonal que conectará los andenes con el aparcamiento, situado junto a las instalaciones de València Sud, de manera totalmente accesible, gracias a tres nuevos ascensores que conectarán andenes y vestíbulo", ha detallado Novo.

Una vez completadas las obras, estas instalaciones permitirán que València Sud se convierta en "un gran nexo intermodal" con 506 plazas de aparcamiento, 14 destinadas a PMR, y acceso ciclopeatonal.

En la misma reunión se ha explicado por parte del director gerente que, como parte del proceso del reconstrucción al que FGV "destina más de 140 millones de euros", se ha construido una nueva estación en Paiporta, "plenamente accesible", y se han "mejorado las condiciones de paso y acceso de los andenes de Picanya".

ACTUACIONES PARA 2026

Asimismo, entre las actuaciones que se han anunciado para 2026 están el comienzo de las primeras obras para completar la instalación de las plataformas que facilitan el acceso de las personas de movilidad reducida, desde el andén de las estaciones al tren.

Este equipamiento consiste en un acceso fijo a la primera puerta de cada unidad y actualmente está instalado en más de la mitad de las estaciones de metro, en concreto en el 57 por ciento de estas instalaciones.

Este proyecto completa la instalación de este equipamiento y se ejecutará entre 2026 y 2027, con un presupuesto de unos dos millones de euros, hasta que finalicen los trabajos de instalación en todas las estaciones de la red de metro de València y su área metropolitana, ha apuntado el director gerente de FGV.

Además, en esta reunión se ha planteado la necesidad de realizar un nuevo Plan de Accesibilidad por parte de FGV, cuya elaboración se ha pospuesto por la ejecución de las obras de reconstrucción, con el objetivo de plantear las nuevas actuaciones e iniciativas previstas en esta materia en los próximos años y adaptado a las nuevas normativas vigentes.

Por último, se ha anunciado que FGV impartirá cursos de formación a los trabajadores en materia de accesibilidad y para asistir a personas con discapacidad en situaciones de emergencia.