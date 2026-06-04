Esteve (Compromís) celebra el paso de proponer a Oltra como candidata: "Es consolidar una cosa que todo el mundo sabía"

Archivo - Carles Esteve, nuevo portavoz de Iniciativa-Compromís - INICIATIVA-COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en Les Corts y portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, ha celebrado el paso dado por la ejecutiva de Compromís per València de proponer que la exvicepresidenta del Consell con el Botànic y exlíder de la coalición Mónica Oltra sea la candidata a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales. "De alguna manera lo que hace es consolidar una cosa que todo el mundo sabía ya", ha expresado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en los pasillos de Les Corts, un día después de que la ejecutiva local aprobara por unanimidad un texto presentado por el exalcalde de València Joan Ribó en el que sostenía que el anuncio de Oltra de aspirar a la Alcaldía "refuerza" y "potencia el liderazgo de Compromís en el espacio progresista de València, con la oportunidad de recuperar una institución, el Ayuntamiento, que tanto puede mejorar la vida de los valencianos y valencianas".

Entre otras cosas, Ribó propuso a la ejecutiva iniciar el procedimiento de una convocatoria extraordinaria de una asamblea de Compromís para ratificar a Oltra como candidata no más tarde de la última semana de junio. Sin embargo, la fecha no se ha fijado aún ya que se deberá acordar con ella.

Al respecto, Esteve ha asegurado que hace una valoración "fenomenal" del paso dado por la ejecutiva local, aunque ha reconocido que todo el proceso igual va "un poco más lento de lo que esperábamos", pero ha valorado que ha ocurrido "lo que todo el mundo en la calle quiere que pase: que Oltra lidere una candidatura en la ciudad de València con capacidad de transformación y con muchas sensibilidades de izquierdas y valores sociales".

Así, ha resaltado que dicha candidatura aspira a representar a un "sector muy amplio de la sociedad valenciana" para poder "recuperar" la capital valenciana, que a su juicio "se ha echado a perder" con el gobierno del PP y Vox y liderado por María José Catalá. "Ha pasado de ser una ciudad verde en la que a todo el mundo le gusta vivir a convertirse en una ciudad gris, tomada por los coches y en la que cada vez es más difícil vivir", ha contrapuesto.

"LA PARTE MÁS COMPLICADA ESTÁ HECHA"

Por eso mismo, se ha mostrado "contento de cada paso que se dé" en Compromís para avanzar en esa dirección. Sin embargo, sobre la fecha de celebración de esa asamblea, ha indicado que son aspectos "más concretos" que se tendrán que ir decidiendo. "Pero el paso dado, muy contentos", ha insistido. En cualquier caso, ha confiado en que pueda ser antes del verano, porque la "parte más complicada está hecha" ya.

Sobre ese acto, Esteve ha afirmado que le "encantaría" que estuvieran presentes, además de integrantes de Compromís, representantes de movimientos sociales que puedan dar un "impulso más amplio" a su candidatura, porque Oltra "no va a ser solo la candidata de Compromís, sino de una mayoría social que debe ganar las elecciones de 2027".

Cuestionado sobre si están de acuerdo con este procedimiento todas las sensibilidades de Compromís, Carles Esteve ha considerado que sí y que el paso dado este miércoles supone que "todo el mundo estamos asumiendo, aceptando y creo que celebramos que vamos a tener la mejor candidata posible, la mejor lista posible en la ciudad de València, que no es cualquier cosa".

COMPROMÍS, UN "FARO DE LUZ" EN TODA ESPAÑA

Todo ello, en un momento en el que "la cosa está muy compleja y tenemos un contexto muy derivado a la derecha". "Al final, nos convertimos en un faro de luz con posibilidad de ganar la tercera ciudad del Estado español", ha reivindicado.

Sobre si había dudas sobre la candidatura de Mónica Oltra, el portavoz de Iniciativa --formación dentro de Compromís a la que pertenece la exvicepresidenta-- ha asegurado que no y ha retado: "Si alguien las tiene que salga a la calle y pregunte, las dudas las tiene que tener la gente que va a votar".

De hecho, ha sostenido que en el "imaginario colectivo" Oltra "ya era la candidata de Compromís desde el día 28 de marzo", día en que aceptó, en el VII congreso de Iniciativa, el reto de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata a la Alcaldía. Por ello, ha indicado que el "paso" dado ayer "de ir de alguna manera lo que hace es consolidar una cosa que todo el mundo sabía ya".

PREFIERE "COCINAR A FUEGO LENTO Y QUE SALGA BIEN"

En este contexto, Carles Esteve ha subrayado que, tras tener ya el 'quién' y el 'qué', el 'cuándo' estará "cuando tengamos la capacidad de decidirlo" y fijar el día de celebración de la asamblea, que también "depende de temas de agenda" y la intención es que este acto vaya "más allá". "No es una candidatura cualquiera y estas cosas prefiero cocinarlas a fuego lento y que salgan bien", ha indicado.

"Cuando haces una fiesta de cumpleaños y le dedicas un poco de tiempo, seguramente es mejor invitar la gente que quieres, enviar las invitaciones, que todo el mundo esté más a gusto y también tener esas cosas un poco más avanzadas", ha ejemplificado, al tiempo que ha valorado que, de momento, ya tienen "la parte más importante, que es que la candidatura la tenemos clara" y que València "va a tener una alcaldesa fabulosa a partir de mayo del año que viene".

Cuestionado por si hay personas que no están a gusto con esta decisión, ha afirmado que es más bien "al contrario" y ha reiterado que "todos" están "muy contentos en que sea Mónica --Oltra-- la candidata de Compromís" y ha confiado en que la candidatura sea "más amplia" y pueda incluir "sensibilidades diferentes de izquierdas y otros movimientos sociales, como ella ha pedido y ha propuesto, y Compromís se están planteando desde el principio". Por ello, ha señalado que ahora falta "darle forma a eso" y ver "cómo hacer la puesta de largo".

"NINGUNA VERGÜENZA"

Preguntado por si los tiempos de los tribunales pueden tener alguna influencia en la candidatura de Oltra, Carles Esteve ha señalado que esos mismos los decidirá la justicia y, frente a ello, ha defendido que en Compromís tienen "claro" que su candidata es Oltra, que está "injustamente sentada en el banquillo de un tribunal y que la sociedad valenciana, la ciudad de València, está pidiendo que se presente y --ella-- lo está aceptando, sabiendo la situación jurídica en la que se encuentra".

"Si hay una situación de 'lawfare', de maltrato jurídico, incluso mediático en algunos casos, contra la persona de Mónica Oltra porque ha defendido que podían haber otras políticas que ayudaran a la gente contra quien estaba haciendo negocios en la sanidad, por ejemplo, nosotros tenemos claro que tenemos esa candidata y esta más refrendada que nunca", ha apostillado.

Así, ha destacado que la gente "se le tira encima y tiene ganas" de que Mónica Oltra se convierta en la próxima alcaldesa de la capital valenciana. "Mientras tengamos el refrendo de la población y la ciudadanía, no tenemos ninguna vergüenza", ha recalcado.