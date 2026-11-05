Ester Muñoz niega pagos del PP a Koldo García, al que acusa de mentir: "No ha habido ninguna reunión"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sostenido que Koldo García "está mintiendo", al hilo de unas informaciones difundidas este jueves que recogen una declaración del exasesor ministerial, que asegura que pactó con el hasta ahora abogado de la formación 'popular' el pago de sus defensas y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. "No ha habido ninguna reunión", ha apostillado la diputada.

En estos términos se ha expresado Muñoz a preguntas de los medios de comunicación en Elda (Alicante), municipio en el que ha visitado una fábrica de calzado, donde ha apuntado que "no" le parece "casualidad", sino algo "causal", que "precisamente" García "mande un audio" en el día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza detenciones por el caso Koldo.

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo domicilio en València ha vuelto a ser registrado este jueves por los agentes de la UCO. También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer de Sánchez durante las primarias del PSOE en 2017.

"No sabía yo que los presos pudieran tener los móviles para mandar audios, pero al parecer el señor Koldo sí, en el que vuelve a verter acusaciones contra el PP", ha criticado la portavoz, en relación con esa declaración del exasesor desde la cárcel que la Cadena SER ha adelantado este jueves.

"ES TODO BASTANTE SIMILAR"

En este contexto, Muñoz ha añadido que esta situación le recuerda a "cuando el señor Koldo también dijo que se había reunido" con el secretario general del PP, Miguel Tellado, y con el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

"Y luego resultó que la UCO demostró que las agendas de Alberto Núñez Feijóo y del señor Tellado no cuadraban con las de Koldo, pero es que, además, la UCO acreditó que el señor Koldo hacía esas manifestaciones de esas reuniones cuando sabía que le habían pinchado el móvil porque desde Interior ya le habían avisado de que la UCO estaba detrás de él. En fin, es todo bastante similar", considera.

"Por lo tanto, es que ya ha mentido. Ha dicho se intentó llegar a un acuerdo, pues qué raro el acuerdo del Partido Popular, que nunca le pidió menos prisión. 30 años le pedimos al señor Koldo ante los juzgados", ha indicado sobre el exasesor, a quien el Tribunal Supremo condenó a 19 años de cárcel por el caso mascarillas junto a Ábalos --a 24 años-- y al empresario y comisionista Víctor de Aldama --a cuatro, aunque el alto tribunal le permitió no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de no volver a delinquir--.

TRANSPORTES, "EL CORTIJO DE LA CORRUPCIÓN"

Muñoz, quien considera que el Ministerio de Transportes es "el cortijo de la corrupción", también ha respondido a las afirmaciones de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, quien ha señalado que, de "confirmarse" la información de esas declaraciones de García, significaría que "el PP habría intentado comprar el testimonio de un acusado para derribar a un Gobierno legítimo", e incluso ha hablado de "guerra sucia".

Ante esas manifestaciones de Torró, la portavoz del PP ha respondido: "Nosotros hablamos de investigaciones judiciales por jueces de la Audiencia Nacional que están en marcha con condenas, porque ya ha habido condenas. Al señor Koldo García le han condenado a 19 años, a Ábalos a 24, y ellos están hablando de lo que dice un preso que era un compañero suyo de partido desde prisión sin demostrar absolutamente nada, y con eso intentan empatar".

"En fin, que yo entiendo todo lo que intenta el Partido Socialista, pero la realidad es que hoy hay una investigación judicial de la Audiencia Nacional, que se ha ido a Adif, que está buscando más contratos de amaños en Transportes, cuando la gente estaba en pandemia, por un ministro puesto por Pedro Sánchez", ha sentenciado Muñoz, quien considera que desde el PSOE "tienen que hacer campaña como pueden".