Estopa actuará el 28 de noviembre en el Roig Arena con Mafalda Cardenal como artista invitada

Archivo - Estopa en imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Estopa ofrecerá el próximo 28 de noviembre un concierto en el Roig Arena de València al que se sumará también el talento de la cantautora Mafalda Cardenal como artista invitada.

Se trata de una cita con la que Iberdrola, 'founding partner' del recinto valenciano, continúa la celebración de su 125 aniversario "compartiendo energía con la ciudadanía a través de la música", informa la organización en un comunicado.

Además, con la compra de las entradas, se contribuirá a proyectos sociales de cinco entidades: la Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, la Fundación Tu Techo -que ofrece hogar, apoyo psicológico y formación a jóvenes vulnerables y personas con discapacidad-, Betania -que ayuda a familias afectadas por la Dana en Valencia- y la Fundación Integra, enfocada en mejorar la empleabilidad de personas en situación de exclusión social y con discapacidad.

Estopa se encuentra, en pleno 2026, consolidado como un fenómeno cultural. La suya es la historia de dos hermanos de Cornellà que hace más de 25 años empezaron desde abajo y que, con autenticidad y verdad, siguen escribiendo una de las trayectorias más importantes de la música en español.

Por su parte, la cantautora Mafalda Cardenal, a sus 24 años, constituye una de las voces más representativas de la Generación Z. Con un estilo cercano y emocional, sus canciones funcionan como un diario íntimo que conecta con miles de jóvenes, convirtiendo su música en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.

Las entradas para el concierto de Estopa salen a la venta el lunes, 25 de mayo, a las 10h, en las webs www.roigarena.com y www.125.iberdrola.com.