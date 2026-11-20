La banda musical Estopa durante una entrevista para Europa Press. - Fernando Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estopa ha anunciado una nueva fecha --el próximo 9 de junio-- en el estadio Ciutat de València, que se suma a los conciertos de los días 11 y 12 de ese mes en el mismo escenario de la capital del Turia y que ya han conseguido 'sold out'.

Las actuaciones se enmarcan dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, 'La Maketa', que lanzan este viernes y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas.

'La Maketa' --que darán a conocer en directo en la gira que se desarrollará entte junio y julio de 2027-- son las canciones que los hermanos Muñoz fueron grabando en sus inicios, desde 1996, 1997 y 1998, por lo que el año que viene esta maqueta (como ellos le llaman) cumplirá 30 años y lo quieren celebrar con la gira: "Es una cápsula del tiempo que hemos desenterrado", en sus palabras.