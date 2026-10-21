Estudian el origen del mármol de la Venus de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha señalado este miércoles que el estudio de la Venus hallada en La Almadraba, "que lleva a cabo uno de los mayores especialistas de España en escultura romana, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Noguera", da "un paso más" con el análisis para conocer el origen del mármol en el que se esculpió entre los siglos II y III d. C.

Para ello, ha contado con la profesora de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza (Unizar) María del Pilar Lapuente, que se desplazó hasta el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) para ver al natural la cabeza escultórica, analizar las características macroscópicas del mármol y extraer una muestra para su análisis físico, químico y geológico que permitirá determinar su cantera de procedencia, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Este estudio arqueométrico formará parte del estudio completo de la pieza encargado por el Ayuntamiento que elabora el profesor Noguera, al igual que otro informe de policromía de un experto de la Universidad de Córdoba (UCO). En próximas fechas se dará a conocer el informe preliminar, mientras que el definitivo estará concluido previsiblemente para final de año.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha avanzado que están "ilusionados y expectantes porque dentro de unos días" ya estará ese dictamen preliminar que "va a desvelar uno de los secretos que guarda la Venus, patrimonio de todos los alicantinos y el mayor hallazgo en escultura romana en la historia de Alicante".

El catedrático de la UMU ya adelantó tras ver la Venus de Alicante por primera vez que, por su gran calidad, el mármol podría proceder de Paros (Grecia) o de Carrara (Italia). El experto estuvo presente durante la extracción de la muestra junto al jefe de Patrimonio Integral del consistorio, José Manuel Pérez Burgos, y el jefe Colecciones y Excavaciones del MARQ, José Luis Menéndez Fueyo. La extracción cuenta con la autorización preceptiva de la Dirección General de Patrimonio, ha apuntado el Ayuntamiento.

EXPERTA EN MÁRMOL ANTIGUO

Desde la administración local han remarcado que Lapuente se especializó en Arqueometría y Conservación de Monumentos en Reino Unido y su trabajo sobre ladrillos mudéjares fue premiado por la Sociedad Española de Mineralogía. Además, forma parte del Comité Ejecutivo de la Association for the Study of Marble and Other Stones In Antiquity (Asmosia).

Sus estudios de canteras históricas de mármol de la península ibérica constituyeron "por mucho tiempo" las "escasas referencias hispanas de repercusión internacional". En el marco de diversos proyectos de investigación, ha realizado numeras publicaciones arqueométricas sobre piezas marmóreas museísticas y de yacimientos arqueológicos nacionales e internacionales.