Estudian la relación entre tratamientos para la diabetes y biomarcadores de Alzheimer

VALÈNCIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Cátedra DeCo para la detección precoz del deterioro cognitivo --creada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF)-- han publicado un nuevo estudio en la revista científica 'Journal of Alzheimer's Disease' en el que analizan la relación entre tratamientos para la diabetes y biomarcadores de la enfermedad.

La investigación analiza la relación entre tratamientos para la diabetes tipo 2 y biomarcadores de la Enfermedad de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo, en un estudio realizado en colaboración con miembros del Grupo de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia (IIS-La Fe) e investigadores del Center for Alzheimer Research del Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia.

Este nuevo estudio forma parte de las investigaciones para la tesis doctoral de Gemma García-Lluch, profesora de la CEU UCH e investigadora de la Cátedra DeCo.

"Partimos de la hipótesis de que la resistencia a la insulina es fundamental en la mediación de las disfunciones de las proteínas amiloide y tau en la enfermedad de Alzheimer. Los fragmentos de amiloide pueden acumularse y formar placas en el cerebro, lo que se asocia con la enfermedad de Alzheimer", destaca.

"Y en el caso de tau, en la enfermedad de Alzheimer esta proteína forma ovillos dentro de las neuronas, lo que interfiere con su función. Decidimos investigar entre pacientes con diabetes tipo 2 la relación entre diferentes tratamientos antidiabéticos, su dosis diaria y duración, en los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer hallados en su líquido cefalorraquídeo", añade.

La investigación se ha realizado en pacientes de entre 50 y 80 años con diabetes tipo 2 y diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer, incluidos entre 2017 y 2023 en la Cohorte Valcodis (Valencian Cognitive Diseases Study) del Servicio de Neurología del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, para el diagnóstico temprano de la enfermedad.

"Los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo estudiados en estos pacientes han sido tau total (t-tau), tau fosforilada 181 (p-tau 181) y amiloide-B 42 (AB42). Y registramos sus prescripciones antidiabéticas en dosis diarias definidas, así como los años de tratamiento previos a la punción lumbar para la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo", detalla.

TRES TRATAMIENTOS ESTUDIADOS

Entre los resultados obtenidos, destaca que el consumo de insulina se asoció con menores probabilidades de niveles anormales de amiloide-B 42 y de patología tau. El tratamiento para la diabetes tipo 2 con metformina se relacionó con menores probabilidades de patología tau cuando la diabetes estaba descontrolada, actuando sobre t-tau y la relación entre t-tau y amiloide-B42 cuando se administraba junto con insulina y los pacientes tenían la diabetes controlada.

"Esto significa que la combinación de metformina e insulina puede tener efectos protectores en el cerebro de pacientes con buen control glucémico". También han observado menores probabilidades de niveles alterados de biomarcadores cuando se añaden otros medicamentos antidiabéticos orales entre los usuarios de metformina e insulina. Los tratamientos con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) podrían reducir el riesgo de esta patología independientemente del control de la diabetes.

Según afirma la catedrática de Farmacología de la CEU UCH Lucrecia Moreno, directora de la Cátedra DeCo, "estos resultados demuestran el impacto de los tratamientos antidiabéticos en los biomarcadores patológicos relacionados con la enfermedad de Alzheimer". Por tanto, --prosigue-- "los tratamientos paraeste tipo de diabetes en el caso de pacientes a los que se detecta de forma temprana la enfermedad podrían ajustarse, para contribuir, junto a otros factores, a reducir el avance de esta patología neurodegenerativa".

Y recalca que es necesario avanzar en este tipo de estudios para evaluar los posibles efectos de tratamientos crónicos en personas mayores en el avance de su deterioro cognitivo". Equipo investigador

El equipo autor del estudio "Associations between antidiabetic medications and cerebrospinal fluid biomarkers of Alzheimer's disease", publicado en el Journal of Alzheimer's Disease, ha estado integrado por los investigadores de la Cátedra DeCo-MICOF-CEU UCH Gemma García-Lluch, Mar García-Zamora, Lucrecia Moreno-Royo y Juan Pardo-Albiach, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; los miembros del Grupo de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia (IIS-La Fe) Consuelo Cháfer, Miguel Baquero, Carmen Peña-Bautista, Lourdes Álvarez y Consuelo Cháfer; y los investigadores del Center for Alzheimer Research del Karolinska Institute en Estocolmo (Suecia) Anna Marseglia y Eric Westman.

Miembros de estos tres centros de investigación se reúnen esta semana en la CEU UCH, en la III Jornada Interdisciplinar de Divulgación sobre Deterioro Cognitivo, que organiza la Cátedra DeCo-MICOF-CEU UCH.

En las sesiones del 16 de abril participan los investigadores Sara García Ptacek, investigadora acreditada y neuróloga en el Instituto Karolinska de Suecia, y Miquel Baquero Toledo, neurólogo del Hospital La Fe responsable de la Unidad de Trastornos Cognitivos. También presentan sus avances en esta Jornada los investigadores predoctorales de la Cátedra DeCo Mar García-Zamora, Gemma García-Lluch, María Gil, Gonzalo Adsuar, Cristina García y Amando Mengual, que desarrollan sus tesis doctorales en la Escuela Internacional de Doctorado del CEU (Ceindo).