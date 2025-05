Estudiantes diseñan refugios para gatos de colonias urbanas integradas en el entorno y que priorizan el bienestar animal

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del Grado en Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han aplicado sus conocimientos adquiridos durante el curso al diseño de refugios para albergar a los gatos de colonias felinas urbanas.

En sus proyectos, las casas para gatos diseñadas se integran estéticamente en el entorno urbano y tienen en cuenta la nueva directriz de agosto de 2024 sobre el control ético de colonias felinas, que surge de la ley 7/2023 de bienestar animal.

Para un diseño adecuado a las necesidades de los gatos, los estudiantes han contado con el asesoramiento de profesores del Grado en Veterinaria de la CEU UCH miembros del grupo de investigación SAIGAS, dedicado a la fauna silvestre.

En esta actividad formativa, los estudiantes han seguido la metodología "STEAM for all humanity (STEAM ?H)", diseñada por la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas (ESET) de la CEU UCH para aplicar de forma pionera en Europa la metodología STEAM a grados universitarios, en las áreas de Diseño y Arquitectura.

Según destaca el profesor de la ESET, Nicolás Montes, investigador principal del proyecto STEAM ?H, "con esta metodología, los universitarios combinan todos los aprendizajes técnicos, artísticos y humanísticos del primer curso del Grado, como matemáticas, diseño, arte, física, geometría o dibujo, para aplicarlos a un proyecto real, que busca el bien común para las personas, los animales y el medio ambiente".

El curso pasado trabajaron en casitas de pájaros, instalables en viviendas y balcones, para repoblar zonas urbanas con 14 especies de aves autóctonas valencianas, contando también con el apoyo de profesores de Veterinaria. "A raíz del éxito del proyecto, este año nos han planteado como nuevo tema el diseño de refugios para las colonias felinas urbanas", apunta.

El profesor de Veterinaria Jesús Cardells, que lidera en la CEU UCH el grupo de investigación SAIGAS dedicado al estudio de animales silvestres, destaca que el proyecto responde a una necesidad real para los municipios: "La directriz de agosto de 2024 sobre el control ético de colonias felinas, derivada de la ley 7/2023 de bienestar animal, obliga a los ayuntamientos a generar espacios para que los gatos de estas colonias puedan refugiarse y alimentarse, a la vez que puedan esterilizarlos y controlar su población".

"Actualmente, --prosigue-- los ayuntamientos reutilizan contenedores de ropa o de vidrio, por ejemplo, para salir del paso. Pero no son espacios adecuados para los gatos. Por eso sugerimos el tema a los estudiantes del Grado en Ingeniería del Diseño y hemos valorado muy positivamente sus propuestas".

En sus más de treinta diseños de refugios, los estudiantes de la CEU UCH han combinado las necesidades para el bienestar de los gatos con la integración estética de su diseño en el entorno urbano y en espacios públicos como parques y jardines.

Los profesores de Veterinaria de la CEU UCH, que colaboran con distintos Ayuntamientos para el control de las poblaciones felinas, como Camporrobles, Sinarcas y Venta del Moro, les han puesto en contacto con este último municipio, que los estudiantes han visitado y en el que se han basado como espacio para desarrollar el proyecto.

ERASMUS+

Esta experiencia "pionera" en la ESET de la CEU UCH en la implantación de las metodologías STEAM en grados universitarios y su expansión en Europa es el tema del proyecto europeo Erasmus+, titulado "Art and Creativity for the Society of Tomorrow (Dart?Humanity)".

Está financiado con 400.000 euros por el programa Erasmus+ (ERASMUS+ 2024-1-ES01-KA220-HED-000252772) y ha sido el mejor valorado en la última convocatoria, publicada en noviembre de 2024. En este proyecto, liderado por el profesor Nicolás Montes, de la CEU UCH, participan expertos de Italia, Portugal, Alemania, Chipre y España.

El profesor Nicolás Montes presenta mañana los resultados de estas actividades formativas, que aplican los conceptos del proyecto Erasmus+ "Dart?Humanity", en el foro E-learning Experience 2025. Esta es la VII edición del Encuentro de Innovación Educativa en Universidades, Administraciones Públicas y Grandes Corporaciones, que se celebra en Valencia los días 29 y 30 de mayo.

Y este viernes, el proyecto de refugios para gatos de colonias urbanas será uno de los expuestos en CreaFest, el festival anual de creatividad de la ESET que presenta los mejores proyectos de cada curso en los Grados y Másteres de las áreas de Diseño y Arquitectura de la CEU UCH.