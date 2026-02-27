Estudiantes franceses se forman en panadería y pastelería tradicional valenciana - GREMIO PANADEROS

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de estudiantes franceses de panadería y pastelería de la Escuela de Vannes ha visitado durante estos días Valencia para completar una formación especializada centrada en la elaboración de productos tradicionales valencianos.

La iniciativa, impulsada por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia en colaboración con la institución educativa gala, tiene como objetivo acercar a los futuros profesionales a las especialidades más representativas de la panadería y pastelería valenciana, así como a sus procesos de elaboración y al uso de materias primas autóctonas.

Los estudiantes han podido formarse durante diez días en establecimientos agremiados, en los que han trabajado recetas emblemáticas como la mona de Pascua, el panquemao, el brioche valenciano, la coca de pasas y nueces, los pastelitos de boniato, diferentes tipos de panes y otras elaboraciones tradicionales valencianas.

Durante su estancia, los alumnos han podido conocer de cerca la organización del trabajo diario, las técnicas tradicionales de amasado y fermentación, así como los avances tecnológicos que conviven hoy con los métodos más clásicos en el sector.

"Este tipo de acciones "refuerzan la proyección internacional de la panadería y pastelería valenciana y permiten mostrar recetas tradicionales a nuevas generaciones de profesionales europeos. La formación no solo transmite técnicas, sino también cultura gastronómica, identidad y respeto por el producto local, aspectos fundamentales para garantizar el futuro del oficio", destaca el presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juanjo Rausell.