Estudiantes se manifiestan en València en apoyo al pueblo palestino: "Es un genocidio, no una guerra"

Imagen de archivo de una de las manifestaciones de estudiantes convocadas en decenas de ciudades españolas a favor del pueblo palestino. En imagen, la marcha en Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de estudiantes ha recorrido este jueves la ciudad de València para mostrar el apoyo a la población palestina y proclamar que están sufriendo "un genocidio, no una guerra".

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para hoy una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y ha llamado a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones que han convocado a mediodía en distintas ciudades españolas.

En el caso de València, la marcha ha arrancado a las 12.00 horas de la Facultad de Geografía e Historia y ha discurrido por el centro de la capital del Turia hasta la plaza de la Reina.

Los asistentes han marchado tras una pancarta con el lema 'Parar-ho tot per a parar el genocidi' (Pararlo todo para parar el genocidio) y han coreado cánticos como 'Es un genocidio, no es una guerra' o 'Flotilla, aguanta, el mundo se levanta'.

El Sindicato de Estudiantes, también el Sindicat d'Estudiants del País Valencià, subraya que "más de 60.000 palestinos han sido asesinados, 18.000 de ellos niños y niñas, y la hambruna organizada como arma de guerra afecta ya al 25% de la población".

"Los hospitales, las escuelas y las viviendas han sido reducidos a escombros. Gaza se ha convertido en una fosa común a cielo abierto. Estamos ante una limpieza étnica inhumana, diseñada por un régimen fanático y fascista que está actuando igual que hicieron los nazis contra la comunidad judía", critica.

Las jóvenes destacan que la "gran mayoría" ha estudiado el Holocausto y las cámaras de gas y aseguran que "con la 'solución final' sionista contra el pueblo palestino la historia se repite".

"No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social", aseveran.