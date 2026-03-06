Estudiantes se manifiestan en València contra el machismo y la guerra: "El odio a la mujer ha crecido muchísimo"

Estudiantes feministas han recorrido este viernes 6 de marzo la ciudad de València, en la previa del 8M, en una marcha contra el machismo y "la guerra imperialista que está perpetrando Estados Unidos e Israel". - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes feministas han recorrido este viernes 6 de marzo la ciudad de València, en la previa del 8M, en una marcha contra el machismo y "la guerra imperialista que está perpetrando Estados Unidos e Israel contra Irán".

La manifestación, convocada por el Sindicat d'Estudiants y Esquerra Revolucionària, ha partido a las 12.00 desde la Facultad de Geografía de la Universitat de València y ha recorrido el centro de la ciudad hasta culminar en la Plaza de la Reina.

Las participantes portaban una pancarta con el lema 'Feministas antifascistas contra la guerra imperialista'. En este sentido, el coordinador del Sindicat d'Estudiants, Mario Tercero, ha declarado a Europa Press que "mantienen una postura antibélica frente al conflicto entre Estados Unidos e Irán". Para los convocantes de la marcha, esta actuación "no va en defensa de los derechos de las mujeres ni de la democracia, solo del petróleo".

Este portavoz ha subrayado, además, la necesidad de protestar contra la violencia de género en "un año repleto de asesinatos machistas" .

En la misma línea, Carolina Matoses, militante de Esquerra Revolucionària, ha sostenido que "las mujeres necesitan sentirse escuchadas" y, por ello, ha recalcado que seguirán "luchando por ellas a muerte, igual que por todos los colectivos vulnerables", ha dicho.

Durante el recorrido, se han podido escuchar proclamas como "No es una guerra, es un genocidio", "Abajo el machismo", "Ni una menos, vivas las queremos" o "Fuera fascistas de nuestras aulas".

Edurne, una de las manifestantes, ha denunciado que "en los últimos años la violencia y el odio contra la mujer ha crecido muchísimo, especialmente en el internet", mientras que otra participante,

Raquel, ha reclamado el derecho de las mujeres a "poder estar seguras cuando salimos a la calle".

Al término de la manifestación, Laia Aiguilera, militante del Sindicat d'Estudiants, ha leído un manifiesto en el que se expresa la solidaridad con el pueblo iraní: "Esta guerra ya se ha cobrado la vida de 600 personas inocentes, así que nos solidarizamos con los iraníes, que se han alzado contra un régimen corrupto y opresor". Por otra parte, también ha expresado el "hartazgo" por el "machismo" en las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial.

El sindicato estudiantil subraya que "el fascismo es una cosa muy seria" y exigen más medidas y actuaciones para atajarlo por parte del Gobierno. "La única manera de plantar cara al fascismo y a la extrema derecha es como lo estamos haciendo hoy y como lo haremos el 8 de marzo", ha concluido.