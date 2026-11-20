Manifestación estudiantil en València a 20 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes han recorrido este viernes las calles de València para unirse a la "rebelión juvenil europea" que reclama "derechos básicos y fundamentales", entre ellos la vivienda digna y mejoras en servicios públicos como la educación y la sanidad.

A mediodía, desde la Facultat de Geografía e Historia de la capital del Turia, ha partido una manifestación enmarcada en la convocatoria de la huelga europea del 20-N, impulsada en España por el Sindicato de Estudiantes.

Al inicio de la marcha, los jóvenes se han concentrado tras una pancarta del Sindicat d' Estudiants con el lema 'Estudiants antifeixistes'.

A lo largo del recorrido, los participantes han coreado proclamas a favor del pueblo palestino y contra los gobiernos de Netanjahu en Israel y Donald Trump en Estados Unidos. También han gritado consignas como 'Que visca la lluita de la classe obrera'; 'Educacio pública, de qualitat i en Valencià o 'València será la tumba del fascismo'.

A su llegada a la Plaza de la Reina, los manifestantes se han sentado a escuchar el comunicado del Sindicat d'Estudiants. "Europa está siendo inundada por la rebelión juvenil", han remarcado, al tiempo que han expuesto los ejemplos de las movilizaciones en Francia, Italia y Alemania. Además, han constatado, en referencia a la huelga general del 1 1de noviembre, que "también en el Estado Español se ha parado todo".

"LA AMENAZA DE EXTREMA DERECHA ES MUY SERIA"

Por otro lado, han advertido de que "la amenaza de extrema derecha es muy seria y viene a por todas". Por ello, ha asegurado que saldrán a las elecciones del 29N, "pero también tenemos que tomar las calles, que serán nuestras".

"Nos llaman generación de cristal y nos dicen que somos una mayoría de derechas, pero somos muchos y organizados", ha destacado, al tiempo que ha subrayado que un el estudiantado organizado, como el de este viernes, "es mucho más fuerte".

Al Gobierno español "capitalista" le han reprochado que las "palabras de las lleva el viento" ante los problemas en sanidad y vivienda y han exigido que se ponga fin a la "represión policial".

En este punto, han criticado que "cada euro que se lleva la militarización se lo quitan a la educación o a la sanidad". "Nuestro enemigo no viene en patera, son los fascistas", han concluido.