Un estudio apunta que la mejora del pavimento reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2 del tráfico

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del firme de las carreteras puede ser una herramienta "clave" para reducir el consumo energético y las emisiones del transporte, según demuestra una investigación desarrollada en colaboración entre la Universitat Politècnica de València (UPV), la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) y la empresa Xouba Ingeniería.

El estudio, realizado en tramos rehabilitados de la autovía M-50 de Madrid, concluye que una mejora media del 27% en la rugosidad del pavimento se traduce en reducciones medias de un 10% en el consumo de combustible y en las emisiones de CO2 del tráfico. Y ello, a pesar de que la velocidad de circulación aumente de forma moderada.

Según David Llopis-Castelló, profesor titular del Departamento de Ingeniería de los Transportes y del Terreno de la UPV y autor principal del trabajo, "si se extrapolan estos resultados a los volúmenes reales de tráfico, se comprueba que los tramos rehabilitados de la M-50 generan ahorros anuales superiores a 5,5 millones de litros de combustible y aproximadamente 15.000 toneladas de CO2 --equivalente al CO2 anual de unos 5.500 coches--, considerando únicamente un sentido de circulación".

"Esta cifra equivale a un ahorro diario de unos 540 litros de combustible y 1,42 toneladas de CO2 por kilómetro de carretera rehabilitada, cifras que superan los beneficios promedio por kilómetro reportados en estudios europeos previos", ha añadido el investigador.

El estudio desarrolla una metodología "innovadora, escalable y de bajo coste frente a técnicas tradicionales, gracias a la explotación de datos masivos procedentes de vehículos conectados", han apuntado desde la institución académica.

El primer paso de la investigación se centró en caracterizar la flota de vehículos que circula por la autovía --categoría, combustible, año de matriculación y clasificación ambiental--, a través de los datos obtenidos por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La segunda fase se basó en datos procedentes de vehículos conectados y automatizados (CAV), "una fuente de información emergente y cada vez más valiosa", según José Carlos Valdecantos, CEO de Xouba Ingeniería.

Estos vehículos están equipados con sensores-entre ellos acelerómetros, sensores de velocidad de las ruedas, GPS y módulos de conectividad móvil- que generan datos sobre la conducción cotidiana.

La toma de datos se realizó en siete tramos de la M-50 en noviembre 2023 (pre-rehabilitación) y noviembre 2024 (post-rehabilitación) para asegurar condiciones climáticas similares y, además, bajo condiciones de tráfico en flujo libre, con el fin de aislar el efecto exclusivamente del estado del pavimento en el consumo y emisiones de los vehículos.

Se analizaron tres variables principales: la velocidad de los vehículos, el consumo de combustible y la regularidad del pavimento. Los datos de regularidad del pavimento fueron proporcionados por NIRA Dynamics, una empresa especializada en la fusión de señales de sensores de vehículos conectados. Esta información se combinó con datos de consumo y velocidad obtenidos a través de las plataformas INRIX y Webfleet, lo que permitió asociar cada medida de consumo a tramos de carretera de 100 metros, lo que garantizaba una elevada resolución espacial y temporal.

IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN

El estudio de la UPV "aporta evidencia empírica de que el mantenimiento del pavimento puede generar co-beneficios ambientales importantes y demuestra también la utilidad de los datos de vehículos conectados para medir el impacto real de las intervenciones en infraestructuras y facilitar una gestión más eficiente", han apuntado desde la universidad.

"Las agencias de infraestructuras evalúan la condición de las carreteras pensando en la seguridad y el confort de los usuarios, pero nuestro trabajo demuestra que también tiene un impacto directo en el medio ambiente", ha explicado Camino Arce, directora técnica y de desarrollo de negocio de SEITT.