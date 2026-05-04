Un estudio señala que el entrenamiento por intervalos de alta intensidad mejora la salud cardiovascular

Equipo de investigadores del estudio - ISABIAL

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han realizado un estudio en el que señalan que el ejercicio basado en intervalos de alta intensidad con momentos de descanso, interválico de alta intensidad, es "la forma más eficaz para mejorar la salud de los vasos sanguíneos en personas con enfermedades cardiovasculares".

El trabajo, publicado recientemente en la revista científica 'European Journal of Preventive Cardiology', aporta "nuevas evidencias para optimizar los programas de rehabilitación cardíaca", señala la Conselleria de Sanidad en un comunicado.

Para ello, el equipo investigador ha analizado 37 estudios con un total de 6.818 pacientes adultos con enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. El trabajo compara tres "grandes" tipos de ejercicio: la actividad aeróbica continua de intensidad moderada, entrenamiento interválico de alta intensidad y programas combinados que incluyen ejercicio de fuerza.

El investigador principal del grupo de Ejercicio Físico para la Salud de Isabial y profesor de la UMH, José Manuel Sarabia, ha explicado que "los vasos sanguíneos están recubiertos por una capa interna llamada endotelio, que es fundamental para su correcto funcionamiento". "Esta capa es la que permite que los vasos se dilaten y se adapten al flujo de la sangre", ha agregado.

Y ha continuado: "Cuando el endotelio se deteriora, algo frecuente en las enfermedades cardiovasculares y la principal causa de muerte en el mundo, los vasos pierden flexibilidad y aumentan los riesgos de inflamación y formación de coágulos".

En este sentido, según han concretado los investigadores, tras el estudio "se ha concluido" que el entrenamiento interválico de alta intensidad "es el que logra una mejora más consistente de esta función vascular".

"Este tipo de ejercicio obliga a los vasos sanguíneos a adaptarse rápidamente a cambios en el flujo de sangre y la presión, lo que entrena su capacidad de respuesta. Es un entrenamiento más completo para unos vasos que necesitan recuperar flexibilidad", ha explicado el doctor Sarabia.

DISEÑAR PROGRAMAS "MÁS EFICACES"

Por su parte, la cardióloga del Hospital General Universitario de Alicante, investigadora de Isabial y primera autora del estudio, Laura Fuertes Kenneally, ha señalado que "no todo ejercicio tiene el mismo efecto sobre la salud cardiovascular y aspectos como la intensidad o la forma en que se organiza el entrenamiento son clave para obtener beneficios reales".

Además, la doctora Fuertes ha añadido que "estos resultados pueden ser útiles para diseñar programas de rehabilitación cardíaca más eficaces y adaptados a cada paciente", aunque ha advertido de que este tipo de ejercicio "debe realizarse siempre bajo la supervisión de profesionales y ajustado a la situación de cada persona".

"Estos hallazgos resultan especialmente relevantes para personas con enfermedades cardiovasculares, ya que una mejor función de los vasos sanguíneos se asocia con un menor riesgo de complicaciones y una mejor calidad de vida", ha resaltado la Conselleria.

El estudio ha sido coliderado por el investigador Agustín Manresa Rocamora y ha contado con la participación de las investigadoras Sabina Baladzhaeva, Noemí Sempere Ruiz y Ana Sanz Rocher, junto al investigador Carles Blasco Peris. La investigación ha contado con financiación pública de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto de Salud Carlos III y la Unión Europea.