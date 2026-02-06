EU-Podem anuncia contactos para una moción de censura contra el alcalde de Alicante (PP) por la polémica de las VPP

Imagen del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este viernes que "en los próximos días" iniciará una ronda de contactos con el resto de la oposición, que conforman PSPV, Compromís y Vox, para explorar la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Luis Barcala (PP), tras la polémica por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, y ante unos hechos que el propio primer edil ha llegado a calificar de "escándalo".

En un comunicado, la coalición ha asegurado que ha tomado esta decisión después de que en el pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP, celebrado este jueves, "todos los grupos opositores expresaran de manera explícita su falta de confianza" en Barcala y solicitaran su dimisión.

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que "la alcaldía de Luis Barcala ha perdido toda credibilidad y arrastra a esta ciudad a una parálisis institucional insostenible". "No solo por la parálisis, sino por los graves casos de corrupción en materia de vivienda pública que salpican a su gobierno. Alicante no se merece esto", ha apostillado.

Así, ha resaltado: "Ante este bloqueo y esta pérdida de confianza mayoritaria, no podemos mirar para otro lado. Tenemos la obligación democrática de buscar una salida. Por eso iniciamos estos contactos, no por táctica, sino por responsabilidad con la ciudadanía alicantina, que lleva semanas viendo cómo su Ayuntamiento está secuestrado por una crisis permanente".

La coalición añade que la iniciativa "no responde a intereses partidistas ni a cálculos electorales", sino "al deber de una oposición responsable". "No se trata de quién ocupa el sillón, sino de cómo devolvemos la normalidad y el gobierno a Alicante. Si todos los grupos de la oposición compartimos el diagnóstico de que el rumbo actual es un callejón sin salida, el siguiente paso lógico es explorar, juntos, una alternativa", ha apostillado.

Desde EU-Podem afirman que afrontan este proceso "con responsabilidad, pero también con determinación", ya que, a su juicio, "Alicante no puede seguir atrapada en una alcaldía agotada". "Es momento de hablar claro y de abrir una nueva etapa al servicio de las personas", ha concluido Copé.

DIMISIONES

La polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.

Ante estos hechos, han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que negó tener vinculación "jurídica, patrimonial ni administrativa" con la promoción, aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.

Del mismo modo, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es "funcionaria del Ayuntamiento de Alicante" y por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el pleno al respecto que "al menos dos familiares estaban también implicados" y avanzó: "Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan".

El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.