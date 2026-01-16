La EUIPO lanzará iniciativas de apoyo a la generación "con mayor capacidad innovadora"

Autoridades posan en el acto de la EUIPO celebrado este viernes en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) lanzará en 2026 un conjunto de iniciativas basadas en la "cercanía" para apoyar y promocionar a la generación "con mayor capacidad innovadora". En concreto, estarán dirigidas a jóvenes, emprendedores, centros educativos, empresas y ciudadanía en general.

Así lo ha expresado este viernes el director ejecutivo de la euroagencia, Joao Negrao, durante la celebración del cóctel de año nuevo de la entidad. Al evento han asistido, entre otras autoridades, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves; el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, y los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente.

Negrao ha apuntado que "el futuro se construye desde la educación", por lo que se va a desarrollar el proyecto EducaPI, un programa de enfoque pedagógico constituido por acciones formativas, dirigidas principalmente a docentes de educación secundaria y formación profesional que deseen participar de manera voluntaria.

Esta iniciativa pretende dar a los docentes herramientas para hablar de innovación, creatividad y propiedad intelectual (PI), "con naturalidad", para "abrir nuevos horizontes y mostrar que existen muchos caminos posibles hasta el futuro".

Por otro lado, ha anunciado laboratorios de innovación, con talleres en los centros educativos para mostrar al estudiantado que la innovación "no es algo lejano ni exclusivo de grandes empresas". "Es una oportunidad real para todos ellos", ha agregado.

En cuanto a los emprendedores, ha subrayado que la euroagencia va a lanzar campañas de concienciación y sensibilización específicas que puedan "ayudar a los jóvenes alicantinos a integrar" la PI "desde el inicio de sus diferentes estrategias empresariales", al tiempo que convierten sus ideas y creaciones en "activos estratégicos para sus negocios".

En este punto, Negrao ha recalcado que "la formación debe ir acompañada de reconocimiento", motivo por el que la EUIPO ha creado los Premios Joven Talento PI. Con estos galardones, según el director ejecutivo, se busca "celebrar historias de éxito local" y "dar visibilidad y prestigio a los proyectos innovadores nacidos en Alicante".

Respecto a las empresas locales, ha asegurado que la entidad realizará visitas formativas de expertos a las empresas para generar conocimiento sobre cómo trabajan en la euroagencia: "Es importantísimo que los innovadores puedan saber cómo la PI se puede utilizar como una herramienta para su propio procedimiento como empresarios".

En la misma línea, Negrao ha indicado que se lanzarán campañas de comunicación específicas para asegurar que las empresas locales utilizan "plenamente" el fondo de apoyo a las pymes, que ha ayudado, desde 2021, a más de 100.000 empresas de la Unión Europea (UE), según el director ejecutivo.

De otro lado, ha destacado que la euroagencia abre sus puertas con la iniciativa EUIPO Abierta para que los centros educativos, colectivos sociales y la ciudadanía puedan visitar y conocer "mejor" la oficina de forma más sistemática.

También ha remarcado la "importancia" de la igualdad de acceso y ha presentado el programa Mujer e Innovación-PI en Femenino, que busca el talento femenino en Alicante a través de formación, redes y apoyo "real", con el fin de asegurar que las mujeres emprendedoras tengan "el respaldo que necesitan para liderar en estas áreas".

Finalmente, ha incidido en las tecnologías "emergentes" y, en especial, en la inteligencia artificial (IA). Según ha relatado Negrao, la EUIPO ha creado una plataforma dedicada al intercambio de conocimientos y de experiencias entre 'startups', centradas en esta área y también en biotecnología, robótica y nuevos materiales.

"SENTIDO COMÚN"

Por su parte, tras el discurso de Negrao, Morant ha abogado por el "sentido común" para "defender los principios, el diálogo y las normas que han sostenido y que tienen que seguir sosteniendo la convivencia global durante más de ocho décadas".

Asimismo, ha valorado la necesidad de una Europa "fuerte" en valores, instituciones e innovación y ha destacado que la PI "no es solo un instrumento jurídico, es un pilar de un modelo económico y social en el que el talento se protege con derecho y no con poder, en el que las ideas se convierten en soluciones al servicio del conjunto de la propiedad".

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

De otro lado, Díez ha resaltado que la Comunitat Valenciana ha sido "la primera autonomía en España en implementar el reglamento europeo sobre indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales".

Esta regulación, a juicio del vicepresidente segundo del Consell, "protege los productos artesanales e industriales contra falsificaciones e imitaciones" y reconoce "el esfuerzo de tantos empresarios que trabajan cada día en preservar la tradición y la calidad de sus productos".

Esta iniciativa recibió el 1 de diciembre la primera solicitud en España presentada ante la EUIPO para reconocer la alfombra de Crevillent (Alicante), mientras que el pasado miércoles se registró una nueva para el abanico valenciano, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

El vicepresidente ha avanzado que desde la administración autonómica valoran solicitar una indicación geográfica para otros productos como las muñecas de Onil, la alfarería de Agost, el mármol de Alicante, la cerámica de Manises y la seda valenciana: "Cada uno de estos productos representa tradición, calidad y excelencia. Y ahora, gracias a este sistema, tendrán la protección y el reconocimiento que merecen".

Díez ha insistido en que el Consell apuesta por "consolidar" la Comunitat Valenciana como "referente de progreso y oportunidades" y que para lograrlo "facilita" la "atracción de inversiones y del talento, la simplificación administrativa, la reducción de impuestos, la seguridad jurídica, la formación y la internalización de las empresas".

"ALIADO NATURAL"

Por su parte, Barcala ha ofrecido a la EUIPO todas las instalaciones municipales de Alicante Futura para llevar a cabo las actividades de formación y otra índole programadas para este nuevo año, según detalla el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

"Es de justicia felicitar a la EUIPO por sus excelentes resultados durante 2025, que han vuelto a superar sus mejores registros, y tenemos que dar las gracias a la euroagencia porque refuerza la credibilidad de todas las políticas de captación de inversiones y transformación del tejido productivo que lleva a cabo el Ayuntamiento", ha destacado durante su intervención en el acto celebrado en la sede de la oficina, ubicada en Agua Amarga.

También ha manifestado que la euroagencia es un "aliado natural del Ayuntamiento" desde que se instaló en Alicante en 1994 y ha subrayado que la "brillante trayectoria y gestión" de la entidad "contribuyen decisivamente para que países del peso económico de China con interés creciente en invertir en Europa consideren a Alicante como la puerta de entrada en el viejo continente".

"Toda esta línea común de actuación ha permitido que Alicante haya figurado entre las seis ciudades semifinalistas al título de Capital Europea de la Innovación 2025-2026, junto a otras urbes de mayor tamaño y población como Liverpool, Rotterdam o La Haya", ha zanjado.