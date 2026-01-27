Europa impulsa los gemelos digitales desde València con el lanzamiento del proyecto 'BUILD'

Proyecto Build - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acogido la reunión oficial de inicio del proyecto 'BUILD', una iniciativa promovida en el marco del Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales (EDIC), destinada a reforzar la cooperación entre ciudades europeas y estados miembros, en el desarrollo de infraestructuras digitales compartidas, con especial foco en los gemelos digitales y el Citiverso.

El encuentro, que se celebra en La Harinera, ha reunido a representantes de más de 14 países, autoridades, expertos técnicos y socios institucionales, para lanzar formalmente el proyecto.

En este contexto, la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, destaca que acoger el lanzamiento del proyectoen València "es un claro reconocimiento al compromiso de nuestra ciudad con la cooperación y la innovación europeas", y subraya que se trata de "un esfuerzo compartido para construir infraestructuras digitales comunes con tecnologías disruptivas que ayuden a las ciudades a ser más sostenibles, resilientes y a tomar mejores decisiones basándose en datos".

Asimismo, remarca que con 'BUILD' "se va a garantizar la transferencia de una toolbox o caja de herramientas para que todas las ciudades puedan desarrollar sus Gemelos Digitales más fácilmente".

En esta línea, la edila ha explicado que València se enorgullece de ser la ciudad anfitriona del EDIC de Gemelos Digitales Locales en Red, "un papel que refleja su compromiso sostenido con los proyectos europeos y con la innovación como motor del desarrollo urbano sostenible".

'BUILD' tiene como objetivo impulsar el desarrollo de infraestructuras y marcos digitales comunes que permitan a las ciudades trabajar juntas de forma más eficaz, compartir datos y tecnologías, y escalar soluciones innovadoras en toda Europa.

La elección de València como sede del lanzamiento "refuerza su posición como centro europeo de innovación urbana", subraya el consistorio en un comunicado.

Recientemente, la ciudad fue seleccionada para acoger uno de los nodos operativos europeos del proyecto CitCom.ai, así como la sede del EDIC de Gemelos Digitales Locales en Red, promovido por la Comisión Europea. Estos hitos consolidan el liderazgo de València en transformación urbana digital y en el desarrollo de soluciones avanzadas para Ciudades Inteligentes.

El Ayuntamiento de València reafirma su compromiso de apoyar el proyecto BUILD y el EDIC, "fomentando la colaboración entre ciudades, instituciones, empresas y centros de investigación, siempre con una estrecha colaboración público-privada", explica la concejala, con el objetivo de garantizar que la transformación digital genere beneficios tangibles para la ciudadanía y refuerce la capacidad de Europa para afrontar los desafíos del futuro.

Esta reunión marca el inicio de un esfuerzo colectivo europeo orientado a alinear objetivos estratégicos, definir estructuras de gobernanza e iniciar un trabajo coordinado a escala europea para el desarrollo de ecosistemas digitales urbanos interconectados, ha subrayado Llobet, quien ha concluido recordando a los asistentes que en los últimos años, la ciudad ha participado activamente en iniciativas europeas, aportando su experiencia en soluciones de Ciudades Inteligentes, transformación digital, gemelos digitales y colaboración público-privada.