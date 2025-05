Eva Mauricio gana los EAC del Instituto Gil-Albert con la instalación de sillas escolares 'Sentar la cabeza'

ALICANTE 22 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Eva Mauricio con la obra 'Sentar la cabeza' ha ganado el primer premio del XXV Concurso Internacional 'Encuentros de Arte Contemporáneo', organizado por el Instituto Juan Gil-Albert junto a la Universidad de Alicante, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado esta tarde la exposición de los 25 trabajos seleccionados, uno por cada año del certamen, que se podrán visitar hasta el próximo 20 de julio en el Museo de la Universidad de Alicante.

'Sentar la cabeza' es la ganadora del certamen, una obra que combina una serie de dibujos y óleos con una instalación de nueve sillas escolares usadas y rotas formando una pira.

Con ella, Eva Mauricio ha conseguido el premio principal, dotado con 8.500 euros, mientras que el conjunto de collages y fotografía, 'Transformer' de Alberto Feijóo, ha sido el trabajo seleccionado en segundo lugar -con 3.000 euros- y Elio Rodríguez ha recibido el tercer premio, dotado con 2.500 euros, por la escultura textil 'Leona's Flower'.

Además de los creadores premiados, la muestra exhibe piezas de los artistas Pablo Bellot con 'Negro sobre blanco N5_Acto de Comunicación N41' (FIN); Beatriz Carbonell, con 'Ignorancia'; Lucas Selezio de Souza, con Sin título, serie 'Plus Ultra'; Blanca Espasa, con 'Repujar'; María Esteve con 'Geografía del tiemp'o; Juan Fuster, con 'Les paràboles'; Esther Gisbert, 'Drassana con Aixovar II'; y Susana Guerrero, con 'Ámame, interior de Santa María de Alejandría'.

También han sido seleccionados Cristóbal Hernández, con 'Estado'; Abel Jaramillo, con' Volcanes en las manos'; Gala Knörr, con 'The Maba Series (8-11)'; Sergio Luna, con 'Cuerpos extraños debajo de mi almohada'; José Vicente Martín, con 'Cazador Safar'i; Francisco Mayor, con 'Un paisaje y tres vistas'; Esther Navarro, con 'Obra de la serie Light Air'; Luisa Pastor, con Arquitecturas contemporáneas'; Nuria Pérez, con 'Tapiz de naranja'; Guillermo Masedo, con 'Nunca me perdonaste que Dean Moriarty no vienese a cenar a casa'; Héctor Prats, con 'Días de milagro y asombro'; Luciana Rago, con 'Viaje a Manila'; Guibert Rosales, con 'Geografía del poder'; y Estefanía Serrano, con 'Dos minutos y tres segundos'.

Las obras seleccionadas abarcan distintas disciplinas artísticas como vídeo, instalación pintura, escultura, dibujo, y fotografía. A través de estos premios, el IAC pretende "mostrar perspectivas innovadoras de los diferentes lenguajes artísticos de la posmodernidad, así como potenciar mecanismos que favorezcan el encuentro y la participación de los jóvenes creadores plásticos, no sólo de la provincia sino también de cualquier parte del mundo".

El jurado, presidido por Juan de Dios Navarro, como miembro de la Junta Rectora del IAC, ha estado compuesto Remedios Navarro -historiadora de arte y técnica del MUA-, Begoña Martínez Deltell - gestora cultural y galerista de arte contemporáneo, miembro del Consell Valencià de Cultura y del equipo cultural del IAC-, Estefanía Soler Selma -historiadora de arte, conservadora de patrimonio y directora del Departamento de Arte del IAC- y Amparo Koninckx, secretaria general de la Diputación.