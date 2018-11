Eva Montesinos se presenta a las primarias del PSPV para optar a la Alcaldía con un proyecto "de futuro"

Actualizado 02/11/2018 15:35:12 CET

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Eva Montesinos, ha presentado este viernes su candidatura de manera oficial a las primarias que llevará a cabo el PSPV-PSOE durante el mes de noviembre para elegir candidato a la alcaldía de la ciudad.

En un acto celebrado en la sede del partido, y acompañada por los concejales socialistas Fernando Marcos y Rosana Arques, el exjefe de Gabinete de Gabriel Echavarri Eduardo Díez, y ante unos 60 militantes, Montesinos ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que se siente "arropada" y que su proyecto es "de futuro", no solo para la candidatura, sino "para el partido", y que confía en reunir todos los avales suficientes.

"Hay mucha gente dentro de la agrupación que quiere que las cosas cambien; es verdad que venimos de épocas de mucho cansancio interno y hay momentos en la vida en que las cosas cambian y ahora ya no son como hace 40 años", ha aseverado la portavoz socialista.

La exedil de Urbanismo ha valorado su derrota en el pleno municipal celebrado el pasado 19 de abril, cuando el voto en blanco de la edil no adscrita en el Ayuntamiento de Alicante Nerea Belmonte, otorgó la alcaldía al popular Luis Barcala, declarando que siempre ha creído que el proyecto que se truncó aquel "día negro" debía tener una continuidad, al reconocer que "se dejaron muchas cosas por hacer en el camino".

"Era un proyecto que iba más allá de una legislatura, y si yo aquel día hubiera sido elegida alcaldesa, lo normal es que hubiera sido candidata, así que se proyecto de continuidad ha sido el que nos ha llevado a presentar esta candidatura", ha explicado la edil.

Sobre la celebración de primarias internas por parte del PSPV-PSOE, Montesinos ha expresado que el último congreso socialista "dejó claro que la militancia y la ciudadanía tienen que elegir a los candidatos". "Si de verdad no quisiéramos unas primarias con democracia interna estaríamos en otro partido como el Partido Popular", ha matizado tras reconocer que el PSOE se distingue y otros partidos por su democracia interna.

En contestación a las preguntas sobre su candidatura, Montesinos asegurado que no se retirará y ha respondido que tras varios meses sin encontrar un candidato de consenso, ha decidido presentar su candidatura.

"No me cabe en la cabeza la idea de retirarme, tendría que tener un argumento de peso y sólido que ahora mismo no tengo para hacerlo", ha explicado la portavoz, quién añadido que en el caso de que Valencia presente un candidato independiente, éste tiene que contar con el consenso de todos. "Si existe un candidato por parte de Valencia, tienen que convencerme de que es mejor que yo para que me retiré, si no es así no lo haré", ha sentenciado la edil.

A su vez ha asegurado que desconoce si existe un 'mirlo blanco' por parte de Valencia, a lo que ha añadido que "el partido ha tenido varios meses para buscar a una persona independiente, pero no la hay".

ÁNGEL FRANCO

Montesinos no ha querido entrar a valorar posibles pactos para una lista conjunta con el histórico dirigente socialista Ángel Franco. Sin embargo, sí ha matizado que está dispuesta a escuchar y a hablar con "todo el mundo", siempre que sea en los términos que beneficien a su candidatura.

Asimismo, la edil ha concretado que quiere "lo mejor para el partido" con un proceso que no haya "ni vencedores ni vencidos".