Eva Santolaria y Belén Mayordomo luchan contra el olvido de la dana en el corto 'Todo lo que perdimos'

Fotograma del cortometraje ‘Todo lo que perdimos’ - EQUIPO DE ‘TODO LO QUE PERDIMOS’

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Cines Lys de Valencia estrenarán el próximo 2 de julio, a las 19:30 horas, 'Todo lo que perdimos', un cortometraje protagonizado por Eva Santolaria y Belén Mayordomo --también guionistas y directora-- que nace de la necesidad de "luchar contra el olvido y mantener viva la memoria" de los afectados por la dana que asoló Valencia en octubre de 2024.

A través de la historia de ficción de Pilar y Julia, una madre y una hija que deben lidiar con las consecuencias de la devastación de la dana en sus vidas, la obra representa el dolor y la pérdida de seres queridos.

La película, producida por Buenpaso Films, tiene una duración de 15 minutos y no se localiza en ningún municipio concreto porque aspira a plasmar "un sentimiento extensible a todos los que sufrieron las consecuencias de la gota fría en Valencia y en otros puntos de España, solo paliada por la solidaridad de los voluntarios que acudieron desde diferentes partes de Europa", explican los responsables de la cinta en un comunicado.

De hecho, el guion nace de una catarsis personal de su directora, guionista y coprotagonista, la valenciana Belén Mayordomo, para quien la semana de la catástrofe fue la peor de su vida. Tras pasar los días posteriores limpiando casas de vecinos y amigos, sintió la necesidad de sentarse ante el ordenador cuatro meses después, en febrero, para escribir el que se convertiría en su primer cortometraje.

"Las imágenes del barro, del agua y de los voluntarios las hemos visto todos en las noticias, pero no la soledad de sus supervivientes al llegar a su casa o a la que ahora habitan tras perder la suya propia", expone la realizadora novel.

Fue ese impulso de mantener vivo el recuerdo lo que llevó a Mayordomo a contactar con el productor Enrique Viciano, responsable de títulos como 'Lola' (Bigas Luna, 1985), 'Si te dicen que caí' (Vicente Aranda, 1989) y "Tirante el Blanco" (Vicente Aranda, 2007). Aunque inicialmente la idea de la cineasta era interpretar uno de los papeles, el castellonense la convenció para que asumiera también los mandos de la dirección al detectar su talento e ilusión.

De esta alianza surge una iniciativa realizada "a pulmón", sin ayudas públicas, "son las cosas que los productores hacemos cuando creemos en algo, independientemente de los resultados económicos", explica el productor, quien ha concebido este cortometraje como una apuesta personal y un homenaje. "Este proyecto había que hacerlo en honor a las víctimas de la dana y dar visibilidad a las personas que han sufrido directamente la tragedia", completa Viciano sobre la pieza, que será distribuida por ADSO Films.

Pese a que la trama no es autobiográfica, haber vivido de cerca la devastación permitió a la directora conectar con el dolor ajeno. Además, la elección de Utiel como escenario responde al deseo de "descentralizar el foco mediático del desastre". En este sentido, el equipo del filme apunta que el Cecopi envió el mensaje ES-Alert a las 20:11 h., cuando el municipio ya estaba inundado desde las 14.00 h.

"Para mí, esta historia no va de que un municipio se escuche más que otro. Siento que todos tienen la misma importancia, porque todas las vidas importan por igual", aclara Mayordomo, quien buscaba también en esta localización la tranquilidad y el silencio que la comarca de l'Horta Sud no podía ofrecerle para el rodaje.

Para dar vida a la protagonista, la directora apostó por Eva Santolaria. Su incorporación conecta directamente con la generación que creció con la mítica serie 'Compañeros'. Sin embargo, el público que la recuerda como la adolescente Valle se reencontrará aquí con su versión adulta en un registro dramático donde encarna a todas las madres que han sufrido la pérdida de un ser querido.

FRAGILIDAD E INSEGURIDAD

"Es una actriz representativa de una época y al mismo tiempo transmite la fragilidad e inseguridad que una tragedia de estas dimensiones requiere", alaba Viciano tras un arduo proceso de casting. La propia directora anticipa que el público "quedará completamente fascinado con su trabajo, porque es camaleónica".

A nivel narrativo, 'Todo lo que perdimos' plantea cómo los reproches cotidianos entre madres e hijas se vuelven minucias ante una catástrofe de tal magnitud. Para este subrayado, Mayordomo sí se inspiró en sus propios enfados adolescentes: "Me hizo reflexionar sobre el hecho de que, ante situaciones trágicas, los problemas más banales dejan de tener peso. Un suceso como el vivido en otoño de 2024 te enseña que las tragedias reordenan las prioridades de la vida".