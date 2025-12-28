Evacuados 38 vecinos de la Pobla Llarga (Valencia) por el riesgo de desbordamiento de un barranco cercano

Evacuados 30 vecinos de la Pobla Llarga (Valencia) por el riesgo de desbordamiento de un barranco cercano - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo la evacuación preventiva de un total de 38 personas residentes en la calle Levante de la localidad valenciana de la Pobla Llarga (Valencia) debido al "riesgo de desbordamiento" de un barranco cercano a la zona.

Según informa la Benemérita, la medida se ha adoptado por precaución ante las condiciones meteorológicas adversas. Cabe recordar que la Comunitat Valenciana se encuentra en alerta por un temporal de intesas lluvias.

La acción ha permitido trasladar temporalmente a los vecinos a la Casa de la Juventud del municipio, donde se les está prestando la atención necesaria.