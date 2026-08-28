Los evacuados por el incendio de El Saler seguirán sin regresar hasta que se dé por estabilizado

La alcaldesa visita a los desalojados por el incendio en la Fonteta - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las personas que tuvieron que ser evacuadas este jueves de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 y de los campings por el incendio declarado en la zona de la Gola de Pujol, seguirán sin regresar a sus viviendas y zonas hasta que no se dé por estabilizado un fuego que afecta a 37 hectáreas de superficie forestal.

Así lo ha apuntado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la celebración del Cecopi, en unas declaraciones en las que ha indicado que los medios de extinción están trabajando "las zonas del perímetro que afecta actualmente al incendio forestal" --de unos 5,2 kilómetros--.

Valderrama ha confirmado que este jueves por la noche se dio de cenar a 161 personas en la Fonteta --el espacio habilitado por el Ayuntamiento para los desalojados--, en concreto a 83 mujeres y 78 hombres, que siguen allí hospedados "hasta que haya una situación favorable que favorezca el regreso a sus domicilios".

No obstante, les ha transmitido un "mensaje de tranquilidad" porque "las viviendas siguen aseguradas, no ha habido ningún problema con el paveseo ni con el incendio", por lo que ha pedido "máxima tranquilidad y dejar trabajar a los servicios de emergencia como están realizando y esperar la evolución en el día de hoy".

La alcaldesa, María José Catalá, ha señalado que el consistorio activó a primera hora de la tarde este centro de recepción para los desalojados, donde las personas están siendo atendidas por los equipos del SAUS y con la colaboración de Cruz Roja, a quien la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la propia primera edil han hecho un expreso agradecimiento.

En la Fonteta han pasado la noche unas 130 personas aproximadamente, mientras que algunas personas con movilidad reducida o con bebés "han sido desplazadas a lugares más aptos para su comodidad", y donde pudieran disponer, por ejemplo, de camas articuladas o más confortables. Algunos de los desalojados iban acompañados de sus animales de compañía.

ACCESO A POR MEDICAMENTOS

La alcaldesa ha confirmado que, durante la mañana, podrán acceder a sus viviendas las personas que tengan que hacerlo "a por medicamentos" o por "cuestiones muy puntuales", "siempre y cuando vayan acompañadas por los equipos de seguridad".

No obstante, ha confirmado que pasarán la mañana en la Fonteta y confía en que las horas "más críticas" sean "favorables" y a partir de ahí "esperamos también darles un mensaje a ellos y a toda la ciudadanía algo más optimista".

La alcaldesa, que se ha desplazado a la Fonteta, ha señalado que trabajarán con las personas que están allí y mandarán a través de todos los canales de participación "los mensajes a los asociaciones de vecinos y vecinos de la pedaña de El Saler".

"A través de la mano del alcalde de esa pedanía tenemos las situaciones personales familiares ya bastante identificadas y, por tanto, estamos ayudándoles en estos momentos complejos, que es cuando una persona debe salir de casa con lo puesto y se enfrenta a una noche y a una mañana posiblemente fuera de ese domicilio", ha concluido.